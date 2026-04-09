"Он такой противный": сеть "взорвалась" из-за скандала с интервью Тополи

Сеть разделилась на два лагеря

Лидер группы "Антитела" Тарас Тополя и журналистка Маричка Довбенко попали в скандал из-за интервью, которое, по словам команды артиста, опубликовали без согласования, и содержало чувствительные темы — в частности о службе и личной жизни. После требований удалить или изменить материал ситуация переросла в публичный конфликт и разделила людей на два лагеря.

В частности, в Threads пользователи активно упрекают журналистке за публикацию полной версии разговора без согласования. Есть также те, кто не поддерживает и Тараса Тополь.

Что пишут те, кто поддерживает Тополю

Люди прямо задают вопрос об этике. По словам пользователей, даже если слова были сказаны на камеру, предварительные договоренности и контекст имеют вес.

"Вы согласовали содержание интервью с артистом? Нет! Так к чему эти вопросы?"

"Вместо того чтобы тактично вырезать кусок видео военного, которому за это, вероятно, не слабо прилетело от командиров, делать из этого хайп — полное дно!"

"Если требовали вырезать, то нужно просто вырезать. А в чем проблема?"

Что говорят те, кто против Тополи

В то же время, вторая часть аудитории заняла противоположную позицию и стала в защиту журналистки. Здесь аргументы более жесткие. По словам пользователей, публичное лицо должно нести ответственность за свои слова, особенно, если говорит их добровольно.

"Он такой противный";

"Сначала наляпал, а потом "удалите, сделайте так, будто я умный"";

"Не имеет значения, какие вопросы — имеет значение, что человек сам решал отвечать или нет";

"Зачем что-то говорить, чтобы потом просить вырезать? Если информацию разглашать нельзя — молчишь. Это же интервью, а не допрос"

Напомним, что конфликт возник после интервью, которое Тарас Тополя дал Маричке Довбенко. В разговоре артист затронул не только темы войны и службы, но и личную жизнь. По словам его команды, эти вопросы не должны звучать публично, а сам материал — соглашаться перед выходом.

Впрочем, интервью опубликовали без дополнительного согласования и со всеми чувствительными фрагментами. После этого сторона певца требовала удалить или отредактировать видео, тогда как журналистка настояла: все ответы были добровольными, а значит, имеют право оставаться в публичном доступе.

