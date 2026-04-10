В старой песне Дантеса нашли странное совпадение о "диктаторе" и "трех днях"
В Threads высмеяли пророческие строки
Украинский певец, бывший участник группы "ДиО.фильмы" Владимир Дантес неожиданно оказался в центре обсуждений из-за своего творчества прошлых лет. В соцсети Threads пользователи "откопали" русскоязычный трек артиста, слова которого сегодня звучат довольно двусмысленно.
Речь идет о песне "Если бы", релиз которой состоялся еще в 2021 году. Внимание слушателей привлекли следующие строчки: "Если бы ты стала диктатором какой-то страны, то захватила б меня за три дня. Для кого-то любовь, для кого-то война".
В комментариях под сообщением украинцы не заставили себя ждать с иронией. Многие в шутку отметили, что фраза о "захвате за три дня" стала своеобразной "пасхалкой" или даже издевательством над российскими пропагандистами, которые в 2022 году мечтали "взять Киев за три дня".
Пользователи удивляются такому стечению обстоятельств, называя текст чуть ли не пророческим:
- О это про три дня канеш залет)
- Пророк выходит
- Да да, он все знал
- ну но ведь не захватила, получается 👀
Следует отметить, что автором слов к этой песне был не сам Владимир, а один из его поклонников. Клип на этот трек Дантес выпустил за два года до полномасштабного вторжения, когда контекст фразы воспринимался исключительно как романтическая метафора.
В марте 2026 года артист выпустил украиноязычную версию сингла "Лайки". "Я просто хотел, чтобы люди, которые любят эту песню, имели возможность слушать ее на украинском языке", – заявил Владимир. В тексте теперь нет слов "рубли", а "захватила бы меня за три дня" изменилось на "не прошло и дня".
