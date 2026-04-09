Суды, угрозы и вопросы о разводе: что известно о скандале с интервью Тараса Тополи

Команда артиста угрожает судом журналистке

Интервью Тараса Тополи, лидера группы "Антитела", которое должно было стать обычным разговором о войне и творчестве, внезапно превратилось в громкий конфликт — с претензиями по поводу нарушенных договоренностей, личными темами, которые не планировали выносить на публику, и заявлениями о возможных судах.

Речь идет об интервью, которое Тарас Тополя дал журналистке Маричке Довбенко. Во время разговора музыкант коснулся не только службы во время войны и взаимодействия с Валерием Залужным, но и личной жизни.

В частности, темы развода, которую, по словам адвоката артиста, не планировалось обсуждать публично. Именно этот момент стал главным в конфликте. По версии команды Тараса Тополи, перед записью существовали четкие договоренности.

Речь идет о таких условиях: не погружаться в частную жизнь и согласовать финальную версию материала перед публикацией. Однако в итоговом видео эти фрагменты остались, а именно интервью вышло без дополнительного согласования.

"При записи Довбенко игнорировала договоренности, неоднократно ставила провокационные вопросы о браке и личной жизни Тараса", — говорится в заявлении адвоката Тараса Тополи

Маричка Довбенко, Тарас Тополь. Фото: instagram.com/marichka.dovbenko

После публикации представители Тополи потребовали удалить материал или по крайней мере вырезать отдельные части, которые, по их мнению, нарушают предварительные договоренности. В то же время журналистка заявила о давлении и возможных угрозах, связанных с требованиями убрать интервью по публичному доступу.

Тарас Тополь. Фото: скриншот с видео

Пока конфликт остается открытым. Сторона артиста не исключает юридических шагов, в то время как журналистка настаивает, что все сказанное прозвучало на камеру, а значит, имеет право быть обнародованным. Довбенко заявляет, что работала как независимая журналистка с официальной регистрацией и не выходила за рамки профессиональных стандартов. Она отмечает, что Тарас Тополя был в полностью адекватном состоянии и отвечал на все вопросы сознательно и без принуждения.

Переписка Марички Довбенко с адвокатом Тараса Тополи. Фото: ТСН

Ранее "телеграф" рассказывал, что известно о Маричке Довбенко. Она принимала участие в шоу "Холостяк" с Александром "Тереном".