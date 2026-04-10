Остапчук с семьей переезжает из Украины: куда именно и как ему это удастся во время войны

Пара уже начала распродавать имущество

Популярный украинский телеведущий Владимир Остапчук вместе с женой Екатериной Полтавской и маленьким сыном покидают Украину. Семья приняла решение о переезде в Канаду.

О кардинальных изменениях в жизни супругов сообщила Екатерина в своем Telegram-канале. По ее словам, мысли об эмиграции появились еще год назад, однако именно она долго колебалась, стоит ли делать этот шаг.

"Над этим решением мы начали задумываться еще год назад, но эмиграция — это тяжелый шаг, поэтому лично я находила 1091 причину, чтобы оттянуть ее", — искренне поделилась Екатерина с подписчиками. Окончательной точкой в принятии решения стал обстрел, повредивший дом шоумена. Блогерша призналась, что этот инцидент стал для них "внутренним толчком и последней каплей".

В связи с переездом пара уже начала распродавать имущество, в том числе автомобили. Екатерина объяснила, что из-за местных правил перевезти собственные автомобили в Канаду невозможно.

По словам блогерши, она с мужем переезжает в июне.

Напомним, что Владимир Остапчук является многодетным отцом. Кроме сына Тимофея, родившегося в браке с Полтавской, у него двое несовершеннолетних детей от первой жены Елены Войченко. Они также проживают в Канаде с начала полномасштабного вторжения. Конкретно статус отца троих детей дает ведущему законное право пересекать границу во время действия военного положения.