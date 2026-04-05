Сбежавший из Украины Влад Яма сравнил хейтеров с мусором (фото)

Вдобавок танцор решил поучить украинцев языку

Украинский хореограф Влад Яма, в первые дни великой войны сбежал в США, снова оказался в центре внимания — и, похоже, не совсем по той причине, по которой рассчитывал. После выезда его регулярно критикуют при жизни за границей и работе в Майами, однако на этот раз артист сам подбросил дров в огонь.

В своих сторис Яма публиковал довольно показательное сравнение — старый, потрескавшийся футбольный мяч, лежащий на траве, и новый, идеально чистый. Судя по подписи, первый символизирует его "хейтеров", а второй его самого.

Влад Яма о своих хейтерах.

Выглядит как попытка тонкого троллинга, но получилось скорее наоборот. Ситуацию "усилила" и подпись Ямы, где он решил поиграть со словами, спросив, не изменились ли правила правописания и не стоит ли теперь писать "гейтеры" вместо "хейтеры".

Те самые "хейтеры", о которых говорит Яма, — это, вероятно, украинцы, недовольные его бегством в США и демонстрацией "лучшей жизни". Именно поэтому подобные сравнения выглядят неудачно.

