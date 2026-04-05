Влад Яма, який втік з України, порівняв хейтерів зі сміттям (фото)

На додачу танцюрист вирішив повчити українців мови

Український хореограф Влад Яма, який у перші дні великої війни втік до США, знову опинився в центрі уваги — і, схоже, не зовсім з тієї причини, на яку розраховував. Після виїзду його регулярно критикують за життя за кордоном і роботу в Майамі, однак цього разу артист сам підкинув дров у вогонь.

У своїх сторіс Яма публікував доволі показове порівняння — старий, потрісканий футбольний м’яч, який лежить на траві, та новий, ідеально чистий. Судячи з підпису, перший символізує його "хейтерів", а другий — його самого.

Влад Яма про своїх хейтерів.

Виглядає як спроба тонкого тролінгу, але вийшло радше навпаки. Ситуацію "підсилив" і підпис Ями, де він вирішив погратися зі словами, запитавши, чи не змінилися правила правопису і чи не варто тепер писати "гейтери" замість "хейтери".

Ті самі "хейтери", про яких говорить Яма, — це, ймовірно, українці, які незадоволені його втечею до США і демонструванням "найкращого життя". Саме тому подібні порівняння виглядають невдало.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Микола Тищенко з’явився з незвичним аксесуаром у Раді. Нардеп вкотре став героєм мемів.