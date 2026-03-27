Внук Пугачевой тайно воюет против Украины? Как выглядит младший сын Орбакайте и что о нем известно

Мужчина ведет закрытый образ жизни

Дени Байсаров — младший сын российской певицы Кристины Орбакайте, которая живет в США. Мужчине сейчас 27 лет и он единственный из "клана Пугачевой", кто остался в России и, вероятно, воюет против нашей страны.

В российских СМИ пишут, что внук российской Примадонны мог тайно отправиться на так называемое "СВО". "Телеграф" решил узнать, как выглядит Дени Байсаров и что о нем известно.

Внук Аллы Пугачевой воюет против Украины?

Певица Кристина Орбакайте, дочь Аллы Пугачевой, была трижды замужем. От союза с Владимиром Пресняковым у нее родился сын Никита, который после начала полномасштабной войны уехал в США и строит там музыкальную карьеру. От второго брака с чеченским бизнесменом Русланом Байсаровым у артистки появился сын Дени. А от третьего мужа Михаила Земцова артистка воспитывает дочь Клавдию.

Кристина Орбакайте вместе с детьми

Дени Байсаров родился 10 мая 1998 года в Москве, однако его детство сложно назвать спокойным. Развод родителей сопровождался громким скандалом и борьбой за его опеку. В итоге суд разрешил мальчику жить как с матерью, так и с отцом, но исключительно на территории России.

Дени Байсаров, младший сын Орбакайте

Известно, что Дени учился в элитной школе на Рублевке, а в 16 лет по приглашению Рамзана Кадырова поступил в Центароевский кадетский корпус в Чечне. Тогда глава республики лично поддержал это решение, назвав юношу "дорогим племянником" и выразив надежду, что воспитание сделает его патриотом России. В кадетском корпусе Дени проходил военную подготовку, совершенствовал чеченский язык и называл этот период "одним из лучших в своей жизни".

Дени Байсаров учился в Чечне

После этого Байсаров продолжил обучение за границей, а именно в Великобритании, где учился в престижной бизнес-школе. В 2019 году он стал бакалавром, а в 2021-м получил степень магистра. По данным СМИ, на его обучение семья потратила кругленькую сумму.

Вернувшись в Москву, Дени занялся бизнесом в сфере организации мероприятий и искусства, открыв собственное агентство, где совмещал роли руководителя и фотографа. В 2024 году его видели на "Восточном экономическом форуме" во Владивостоке, после чего он практически исчез из публичного пространства.

Дени Байсаров остался в России

Примечательно, что Дени Байсаров стал единственным членом семьи Аллы Пугачевой, который остался в России после начала полномасштабного вторжения. И в сети распространяться слухи о том, что он мог тайно отправиться на фронт убивать украинцев.

Однако ни сам Байсаров, ни его мать Кристина Орбакайте, ни Алла Пугачева эти сообщения никак не комментировали. Пользователи заметили, что Орбакайте в своих соцсетях опубликовала в 2025 году в мае серию снимков с Дени, поздравив его с днем рождения, но затем удалила публикацию.

