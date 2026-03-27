Онук Пугачової таємно воює проти України? Як виглядає молодший син Орбакайте і що про нього відомо

Чоловік веде закритий спосіб життя

Дені Байсаров — молодший син російської співачки Крістіни Орбакайте, яка мешкає в США. Чоловікові зараз 27 років і він єдиний із "клану Пугачової", хто залишився в Росії і, ймовірно, воює проти нашої країни.

У російських ЗМІ пишуть, що онук російської Примадонни міг таємно вирушити на так зване "СВО". "Телеграф" вирішив дізнатися, як виглядає Дені Байсаров та що про нього відомо.

Онук Алли Пугачової воює проти України?

Співачка Христина Орбакайте, дочка Алли Пугачової, була тричі заміжня. Від союзу з Володимиром Пресняковим у неї народився син Микита, який після початку повномасштабної війни поїхав до США та будує там музичну кар’єру. Від другого шлюбу з чеченським бізнесменом Русланом Байсаровим у артистки з’явився син Дені. А від третього чоловіка Михайла Земцова артистка виховує дочку Клавдію.

Христина Орбакайте разом із дітьми

Дені Байсаров народився 10 травня 1998 року в Москві, проте його дитинство важко назвати спокійним. Розлучення батьків супроводжувалося гучним скандалом та боротьбою за його опіку. У результаті суд дозволив хлопчику жити як із матір’ю, так і з батьком, але виключно на території Росії.

Дені Байсаров, молодший син Орбакайте

Відомо, що Дені навчався в елітній школі на Рубльовці, а в 16 років на запрошення Рамзана Кадирова вступив до Центраївського кадетського корпусу у Чечні. Тоді глава республіки особисто підтримав це рішення, назвавши юнака "дорогим племінником" та висловивши сподівання, що виховання зробить його патріотом Росії. У кадетському корпусі Дені проходив військову підготовку, удосконалював чеченську мову і називав цей період "одним із найкращих у своєму житті".

Дені Байсаров навчався у Чечні

Після цього Байсаров продовжив навчання за кордоном, а саме у Великій Британії, де навчався у престижній бізнес-школі. 2019 року він став бакалавром, а 2021-го отримав ступінь магістра. За даними ЗМІ, на навчання сім’я витратила кругленьку суму.

Повернувшись до Москви, Дені зайнявся бізнесом у сфері організації заходів та мистецтва, відкривши власну агенцію, де поєднував ролі керівника та фотографа. 2024 року його бачили на "Східному економічному форумі" у Владивостоці, після чого він практично зник з публічного простору.

Дені Байсаров залишився у Росії

Цікаво, що Дені Байсаров став єдиним членом сім’ї Алли Пугачової, який залишився в Росії після початку повномасштабного вторгнення. І в мережі поширюватимуться чутки про те, що він міг таємно вирушити на фронт убивати українців.

Однак ні сам Байсаров, ні його мати Христина Орбакайте, ні Алла Пугачова ці повідомлення не коментували. Користувачі помітили, що Орбакайте у своїх соцмережах опублікувала у 2025 році у травні серію знімків із Дені, привітавши його з днем народження, але потім видалила публікацію.

