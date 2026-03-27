Счастливая Сумская на фото с мужем произвела фурор в сети
Украинская актриса Ольга Сумская показала свежую фотографию со своим супругом Виталием Борисюком. Улыбающаяся артистка поздравила всех с Международным днем театра, который ежегодно отмечается 27 марта.
На своей странице в Instagram Ольга Сумская опубликовала снимок, на котором выглядит счастливой. Актриса держит в руках мягкую игрушку и несколько букетов с цветами.
Украинская актриса поздравила всех с Международным днем театра, подчеркнув, что искусство объединяет. Ольга Сумкая показалась в обнимку со своим возлюбленным Виталием Борисюком.
Снимок пары вызвал в сети настоящий фурор:
- "Оля, поздравляю Вашу прекрасную семью! Творческих успехов, вдохновения, благодарных зрителей!";
- "С Днем театра, Вашу семью! Невероятно талантливы! Желаю здоровья и счастливой жизни под мирным небом!";
- "Искренние поздравления! Творческих успехов, здоровья, любви и счастья вашей прекрасной семье";
- "Искренние поздравления театралам.С Днем театра, уважаемые и красивые актеры!".
Отметим, что Ольга Сумская вместе с Виталием Борисюком играют в театральной постановке "Возвращение блудного отца". Это комедия по мотивам пьесы известного украинского ведущего и шоумена Ильи Ноябрьова.
"Телеграф" писал ранее, что Ольгу Сумскую захейтили в сети за фото со скандальной блогершей. Известны детали скандала.