Щаслива Сумська на фото з чоловіком викликала фурор в мережі

Українська актриса Ольга Сумська показала свіжу фотографію зі своїм чоловіком Віталієм Борисюком. Усміхнена артистка привітала всіх із Міжнародним днем театру, який щорічно відзначається 27 березня.

На своїй сторінці в Instagram Ольга Сумська опублікувала знімок, на якому виглядає щасливою. Актриса тримає в руках м’яку іграшку та кілька букетів із квітами.

Ольга Сумська показала свіже фото із чоловіком

Українська актриса привітала всіх із Міжнародним днем театру, наголосивши, що мистецтво об’єднує. Ольга Сумка показалась в обійм зі своїм коханим Віталієм Борисюком.

Ольга Сумська та Віталій Борисюк

Знімок пари викликав у мережі справжній фурор:

"Олю, вітаю Вашу прекрасну сім’ю! Творчих успіхів, натхнення, вдячних глядачів!";

"З Днем театру, Вашу родину! Неймовірно талановиті! Бажаю здоров’я та щасливого життя під мирним небом!";

"Щирі привітання! Творчих успіхів, здоров’я, любові та щастя вашій прекрасній родині";

"Щирі привітання театралам. З Днем театру, шановні та гарні актори!".

Зазначимо, що Ольга Сумська разом із Віталієм Борисюком грають у театральній постановці "Повернення блудного батька". Це комедія за мотивами п’єси відомого українського ведучого та шоумена Іллі Ноябрьова.

