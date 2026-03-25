Невозможно узнать? Билык показали на видео, которому почти 30 лет
На этих кадрах артистке 28 лет
В сети набирает популярность раритетное видео из выступления Ирины Билык на легендарном фестивале "Таврийские игры" в 1998 году. На кадрах 28-летняя артистка исполняет свой хит "Одинокая".
Архивные кадры позволяют посмотреть, какой была поп-дива украинской сцены в самом начале своей песенной карьеры. Тогдашний образ певицы кардинально отличается от того, как звезда выглядит сегодня. Напомним, что Ирина Билык никогда не скрывала, что обращалась к пластическим хирургам.
Певица откровенно рассказывала, что меняла форму носа, разрез глаз и прибегала к подтяжкам лица, чтобы сохранить молодость. Однако именно кадры 30-летней давности вызвали волну ностальгии у фанатов. Многие отмечают, что сейчас артистку просто трудно узнать.
Некоторые подписчики видят в изменениях облика певицы глубокий социальный подтекст. По их мнению, украинское общество того времени не было готово к настоящей, аутентичной Билык.
"Ирина Билык — недооценена. Украинцы не приняли ее такой, какая она была настоящая — поэтому она была вынуждена меняться, чтобы не умереть от голода. Потому что умереть ради качества — не стоит ". Несмотря на понимание мотивов звезды в сети отметили, что природная красота была ей больше к лицу, а саму индивидуальность Билык потеряла.
Многие вспомнили не только облик, но и невероятную энергетику артистки. Украинцы подчеркивают, что в те годы исполнительница была настоящим голосом целого поколения, а ее песни обладали особой магией.
- Как же она классно пела тогда? 👌👍😵
- Боже, я это смотрела, это было невероятно…
В феврале сообщалось, что Ирина Билык сделала новую косметическую процедуру. Впрочем, в сети подобную манипуляцию с красоты не оценили.