История семьи Героя Украины и тысячи зрителей: АНТИТЕЛА начали "Вдома" в Киеве

Выступление включало музыкальное шоу с современной сценографией и 50 экранами

20 марта во Дворце спорта группа АНТИТЕЛА отыграла первый из трех концертов шоу "ВДОМА". Выступления в столице стали завершением успешного тура по городам Украины, охвативший почти 40 городов.

Шоу "Вдома" во Дворце спорта началось с мини стендапа с Максимом Вышинским, который стал неотъемлемой частью концертов в туре "Вдома" и полюбился поклонникам.

Далее началось музыкальное шоу с эффектного появления музыкантов на 5-х световых башнях. В целом визуальная часть шоу построена по принципам современных европейских лайв-продакшенов: сложная сценография, около 50 экранов в форме кубов и более 500 световых приборов, синхронизированных в единую систему.

Концерт группы "Антитела"

Музыканты сыграли — как хиты, давно ставшие саундтреком для тысяч украинцев, так и долго не звучавшие вживую песни.

Фронтмен группы Тарас Тополя

Один из самых эмоциональных моментов вечера — исполнение песни "Ти саме та", посвященное истории любви Юлии Месь и ее мужа, Героя Украины, военного летчика Алексея Меся с позывным Moonfish. Он служил в воздушных силах Украины, участвовал в боевых миссиях и сыграл важную роль в процессе получения Украиной истребителей F-16. Алексей погиб 26 августа 2024 года во время выполнения боевого задания.

Во время песни на экранах показали их личные архивные кадры без лишних слов, но с максимальной эмоцией. Как отметил Тарас Тополя, эта история предоставила песни новый смысл и глубину — решение поделиться ею со сцены было бесспорным.

"Музыка группы АНТИТЕЛА – о людях. Это о переживаниях и боли, о радости и выдержке, о силе и слабости, о разных человеческих проявлениях. И когда песня становится частью чьей-то истории, для нас это важно.

Эта песня стала частью истории любви двух человек. Даже, к сожалению, когда один ушел из этой жизни, другая его вторая половинка держит эту любовь в сердце и слушает эту песню.

И мы хотим усилить это чувство и рассказать эту историю всем поклонникам группы АНТИТЕЛА",- комментирует Тарас Тополя.

Следующие концерты во Дворце спорта пройдут 21 и 22 марта. Билеты почти распроданы.