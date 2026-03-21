Печальное событие напомнило певцу Пономареву о его боксерском прошлом

Его спортивная карьера закончилась из-за серьезной травмы

Известный украинский певец Александр Пономарев мог никогда не стать музыкантом и не спеть свой популярный хит "Варто чи ні", ведь еще с детства серьезно увлекался боксом.

Смерть легендарного тренера по боксу Анатолия Чумакова, ушедшего из жизни 20 марта в Хмельницком, глубоко расстроила 52-летнего артиста. В соцсетях он опубликовал совместное фото с наставником и сообщил, что церемония прощания состоится в это воскресенье.

20 марта перестало биться сердце моего тренера Анатолия Николаевича Чумакова… Прощание с Анатолием Николаевичем в воскресенье, 22 марта, в зале бокса "Авангард" с 10.00 до 13.30 Александр Пономарев

Анатолий Чумаков был тренером народного артиста Украины

Оказывается Александр, также родом из Хмельницкого, с раннего детства увлекался боксом. К 18 годам будущий певец активно тренировался, но из-за серьезного удара по голове вынужден был завершить карьеру боксера. Несмотря на это, он продолжал развивать свои другие увлечения.

Александр Пономарев в молодости

В то время в Хмельницком действовали медицинское, педагогическое и музыкальное училища, и благодаря давней страсти к музыке Пономарев избрал музыкальное. На вступительном экзамене он исполнил песню "Ніч яка місячна".

