"Это уже на голову не налезает": в сети взбунтовались против суши-пасок и вспомнили Клопотенко (фото)

В сети обсуждают новые суши-паски на праздник

В этом году большой религиозный праздник Пасха будет отмечаться в воскресенье, 12 апреля. В преддверии торжества украинцам предлагают вместо традиционной праздничной выпечки попробовать что-то новое, например, суши-паски. Однако мнения о таком блюде среди пользователей сети разделились.

Пользователь Threads под ником voodoo6chile опубликовал кадры с суши-паской, которую предлагает своим клиентам одна из сетей суши-заведений.

Уважаемые украинцы, пришло время откровенно поговорить. Что это за пор**графия с суши-пасками на Пасху? Ну, это уже на голову не налезает. С каких это пор нормальные традиционные паски перестали устраивать людей? Что будет в будущем году? Бургер пасха? Пицца-пасха или донер-пасха? Паска-борщ? возмутился автор поста

Так выглядит суши-паска.

В комментариях началось бурное обсуждение нового тренда на необычные паски к празднику. Однако мнения людей разделились: одним согласны с автором поста и предпочитают традиционную праздничную выпечку, а другие наоборот не против попробовать такую необычную новинку.

Также в комментариях в шутку вспомнили известного украинского кулинара Евгения Клопотенко. Пользователи шутят, что не стоит подавать ему идеи на паску-борщ.

Вот что писали люди в комментариях:

Паска-борщ? Тише, чтобы Клопотенко не услышал.

Поздно, я уже не отредактирую пост.

Так выпекайте себе паски какие хотите, в чем проблема? В любом хлебном ларьке полно куличей обычных. И в супермаркетах тоже.

Традиционная пасха на Пасху – святое дело. А суши-кулич — это просто для тех, кто любит роллы и немного юмора.

В комплекте тазик соевого, кусок имбиря и пачка васаби в пакете.

Главное, чтобы не "жуко-пасская"! Это какой-то сюр.

Упоминается прошлогодний кулич с дубайским шоколадом.

О, боги! Я бы такую ​​съела! Не люблю пояса вообще.

А я бы попробовал, потому что обычные не люблю.

А могли бы назвать суши-торт или гига-суши и продавать спокойно. круглогодично, а не сезонно.

А что плохого? Ну нравится кому-нибудь.

Комментарии под постом о суши-паске

Ранее "Телеграф" публиковал посевной календарь на март 2026. Самые благоприятные дни для рассады и не только.