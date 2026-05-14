Экономим 225 гривен на одной банке и минус 45% на килограмме: у "АТБ" появилось "золотое" предложение для кофеманов
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Цены приятно удивят
Сеть магазинов "АТБ" снова обновила акции. Кофейный раздел на этой неделе – один из самых активных по количеству акций.
Супермаркет подготовил значительное снижение цен на популярные бренды кофе и чая. Телеграф расскажет, что могут приобрести любители кофе.
Детальнее в материале: "Цены в "АТБ" упали более чем вдвое. Какие товары продают с большим дисконтом на этой неделе" .
Бренд Ambassador просел в цене сразу на 45%
- Ambassador Majestic (в зернах, 1 кг) — 576,90 грн (старая цена 1063,70 грн).
- Ambassador Premium (растворимый сублимированная, 200 г) — 259,90 грн (старая цена 477,50 грн).
- Ambassador Dark Roast (молотый, 225 г) — 140,90 грн (старая цена 258,90 грн).
- Ambassador Premium (молотый, 225 г) — 161,90 грн (старая цена 296,90 грн).
Jacobs Monarch поддерживает акцию на нескольких форматах со скидкой до -42%.
- Jacobs Monarch (растворимый, стекло, 190 г) — 299,90 грн (вместо 524,90 грн).
- Jacobs Monarch (растворимый мягкая упаковка, 200 г) — 279,90 грн (вместо 487,90 грн).
- Jacobs Monarch (молотый, 230 г) — 176,90 грн (вместо 297,60 грн, скидка -40%).
- Jacobs Cappuccino Choco (0,5 кг) — 188,90 грн (вместо 325,90 грн, скидка -42%).
Также выгодное предложение действует на кофе Черная Карта Gold (120 г) – его цена составляет 159,21 грн вместо 261,90 грн ( -39% ).
Ранее "Телеграф" писал о том, сколько можно сэкономить при покупке оптом у "АТБ".