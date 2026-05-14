Экономим 225 гривен на одной банке и минус 45% на килограмме: у "АТБ" появилось "золотое" предложение для кофеманов

Марина Ищенко
Это отличный случай сделать запасы кофе. Фото Коллаж "Телеграф"

Цены приятно удивят

Сеть магазинов "АТБ" снова обновила акции. Кофейный раздел на этой неделе – один из самых активных по количеству акций.

Супермаркет подготовил значительное снижение цен на популярные бренды кофе и чая. Телеграф расскажет, что могут приобрести любители кофе.

Бренд Ambassador просел в цене сразу на 45%

  • Ambassador Majestic (в зернах, 1 кг) — 576,90 грн (старая цена 1063,70 грн).
  • Ambassador Premium (растворимый сублимированная, 200 г) — 259,90 грн (старая цена 477,50 грн).
  • Ambassador Dark Roast (молотый, 225 г) — 140,90 грн (старая цена 258,90 грн).
  • Ambassador Premium (молотый, 225 г) — 161,90 грн (старая цена 296,90 грн).
Jacobs Monarch поддерживает акцию на нескольких форматах со скидкой до -42%.

  • Jacobs Monarch (растворимый, стекло, 190 г) — 299,90 грн (вместо 524,90 грн).
  • Jacobs Monarch (растворимый мягкая упаковка, 200 г) — 279,90 грн (вместо 487,90 грн).
  • Jacobs Monarch (молотый, 230 г) — 176,90 грн (вместо 297,60 грн, скидка -40%).
  • Jacobs Cappuccino Choco (0,5 кг) — 188,90 грн (вместо 325,90 грн, скидка -42%).

Также выгодное предложение действует на кофе Черная Карта Gold (120 г) – его цена составляет 159,21 грн вместо 261,90 грн ( -39% ).

