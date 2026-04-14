Чай, тунец и масло со скидками более 50%: какие продукты в "Сильпо" продаются вдвое дешевле

Больше всего сэкономить удастся на сливочном масле

В сети супермаркетов "Сильпо" действует выгодная акция на продукты собственных марок, которая продлится до 19 апреля. Покупателей радуют скидки от 50% и более, что позволяет существенно сэкономить на ежедневных покупках.

Особенно привлекательны предложения на чай, консервы и специи. "Телеграф" узнал, на что именно действуют скидки, взяв данные из "GoToShop".

Среди акционных товаров:

Чай зеленый "Премия" Манго — 39.99 грн (было 90.49 грн, скидка -56%, экономия 50.50 грн);

Тунец "Премия" в масле, 160 г — 79.99 грн (было 179 грн, скидка -56%, экономия 99.01 грн);

Орех мускатный молотый PREMIA — 11.99 грн (было 25.99 грн, скидка -54%, экономия 14 грн);

Чай черный "Премия" Малиновая феерия — 41.99 грн (было 90.49 грн, скидка -54%, экономия 48.50 грн);

Тунец "Премия" в собственном соку, 160 г — 79.99 грн (было 169 грн, скидка -53%, экономия 89.01 грн);

Среди самых выгодных предложений также смесь перцев горошком PREMIA: ее цена снижена с 38,99 грн до 18,99 грн. Экономия составляет 20 грн, или 52%. Аналогичная скидка действует и на измельченную смесь перцев – также минус 20 грн от первоначальной стоимости.

Любителям чая стоит обратить внимание на черный чай "Премия" Тропик в пирамидках. Вместо 90,49 грн он стоит 42,99 грн. Это позволяет сэкономить 47,50 грн (53%). Еще одно выгодное предложение — цейлонский черный чай PREMIA, который подешевел с 60,99 до 29,99 грн, поэтому экономия составит 31 грн (51%).

Не обошлось и без скидок на базовые продукты: сладкосливочное масло Feels good продается за 99 грн вместо 199 грн. Таким образом, покупатели экономят сразу 100 грн, что составляет 51%.

Скидки продержатся до 19 апреля.

