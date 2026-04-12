В "АТБ" на Пасху рухнули цены на популярный продукт: за сколько его можно купить

В популярной сети украинских супермаркетов "АТБ" на Пасху, которую празднуют 12 апреля, действует большая скидка на сливочное масло. Этот продукт традиционно используют для приготовления пасок и других праздничных блюд.

На официальном сайте торговой сети указано, что упаковка сливочного масла "Ферма" (180 г.) сейчас обойдется покупателям в 73,90 гривен. Без акции продукт проит 125,90 грн. Таким образом, скидка на него составляет 41%.

Отметим, что сливочное масло по сниженной цене продают в рамках еженедельной акции, когда ряд продуктов делают дешевле. Купить его по выгодной цене можно до 14 апреля.

К слову, стоимость пасхальной корзины в 2026 году составит в среднем 1903 гривны, что на 14,4% дороже, чем в прошлом году. Базовые продукты для теста (мука, молоко, сахар, масло) выросли в среднем всего на 1–3%. То есть испечь паску в этом году стоит почти столько же, сколько и в прошлом, а вот накрыть стол мясной нарезкой и свежими овощами стало заметно дороже.

