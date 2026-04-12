На Пасху можно купить дешевле: в "Сильпо" обвал цен на популярные сыры
Некоторые скидки превышают 40%
Популярная сеть супермаркетов "Сильпо" проводит акцию, в рамках которой на Пасху можно приобрести сыры по большим скидкам. Сыр — это не только продукт, который многие приносят в пасхальной корзинке для освящения, но и является неотъемлемой частью праздничного стола.
В этом материале "Телеграф" рассказывает, какие сыры можно прямо сейчас приобрестинамного дешевле. Акция будет действовать до 15 апреля.
- Сыр Paturages Comtois Бри 60% (500 г) — 249,00 грн вместо 459,00 грн (скидка — 46%)
- Сыр Deli Q Daily Гауда 48% слайсы (500 г) — 219,00 грн вместо 399,00 грн (скидка — 45%)
- Сыр Galbani Mascarpone 80% (250 г) — 149,00 грн вместо 239,00 грн (скидка — 38%)
- Крем-сыр Philadelphia Оригинальный 61% (175 г) — 149,00 грн вместо 259,00 грн (скидка — 42%)
Акции проводятся в рамках программы "цінотижки". Это "цена недели" на ряд товаров, которая действует с четверга по среду. Каждый раз товары могут меняться и акция будет действовать на другие продукты. Действует по всей Украине.
Почему продукты продают со скидкой?
Существует сразу несколько причин, по которым магазины проводят выгодные для покупателей акции:
- Освобождение полок для новых поставок. Магазины получают свежие партии товаров и стараются быстрее реализовать старые, чтобы освободить место.
- Привлечение покупателей. Скидки мотивируют людей покупать больше, чем планировали, или пробовать новые продукты.
- Сезонные распродажи. В конце сезона цены на менее востребованные товары снижают, чтобы ускорить их реализацию.
Иногда акции действительно касаются продуктов с близким сроком годности, но чаще всего это просто часть стратегической ценовой политики магазинов.
Цена пасхальной корзины
Если выбрать самые дешёвые товары из каждой категории — паску (149 грн), яйца (80,84 грн), колбасу (54,90 грн), масло (74,99 грн), творог (29,99 грн), хрен (25,99 грн) и кагор (164 грн) — общая стоимость пасхальной корзины составит примерно 550 гривен. В случае выбора более дорогих товаров сумма легко превысит 960 гривен. Однако в большинстве случаев продукты в этих наборах рассчитаны на порции примерно по 100 граммов.
