В "АТБ" мегаценопад на колбасу и не только: стоимость каких товаров "срезали" почти вдвое

Большинство акций — это продуманная стратегия магазинов

В сети супермаркетов "АТБ" действуют выгодные скидки на популярные товары. В частности, по сниженной цене можно приобрести мясо и колбасу.

Об этом сообщает "Телеграф". Так, одними из самых выгодных предложений этой недели являются: колбаса "Мясная лавка/Своя линия" — вареная "К пюрешке" (0,5 кг) стоит 79,90 грн вместо 133,90 (-40%), Балыковая полукопченая (0,5 кг) — 98,90 вместо 165,40 грн (-40%).

Другие товары по акции:

Салями 370,89 грн/кг. Молочная ДСТУ (0,55 кг) — 115,90 вместо 179,90 грн (-35%)

Паштет утиный от Тернопольского мясокомбината (225 г) — 42,50 вместо 63,90 грн (-33%)

Скидки в АТБ

Почему продукты продают со скидкой?

Существует несколько причин, по которым супермаркеты устраивают выгодные акции для покупателей:

Освобождение места для новых поставок. Магазины получают свежие партии товаров, и чтобы освободить полки, стараются быстрее распродать старые позиции. Привлечение покупателей. Скидки стимулируют людей купить больше, чем планировалось, или попробовать новые продукты. Сезонные распродажи. В конце сезона менее популярные товары снижают в цене, чтобы ускорить продажи.

Кроме того, акции иногда применяются к продуктам с приближающимся к концу сроком годности. Однако большинство скидок — это продуманная стратегия магазинов для увеличения продаж.

