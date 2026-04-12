На Великдень можна купити дешевше: у "Сільпо" обвал цін на популярні сири

Деякі знижки перевищують 40%

Популярна мережа супермаркетів "Сільпо" проводить акцію, в рамках якої на Великдень можна придбати сири за великими знижками. Сир — це не тільки продукт, який багато хто приносить у великодньому кошику для освячення, але і є невід’ємною частиною святкового столу.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає, які сири можна прямо зараз придбати набагато дешевше. Акція діятиме до 15 квітня.

Сир Paturages Comtois Брі 60% (500 г) — 249,00 грн замість 459,00 грн (знижка — 46%)

Сир Deli Q Daily Гауда 48% слайси (500 г) — 219,00 грн замість 399,00 грн (знижка — 45%)

Сир Galbani Mascarpone 80% (250 г) – 149,00 грн замість 239,00 грн (знижка – 38%)

Крем-сир Philadelphia Оригінальний 61% (175 г) – 149,00 грн замість 259,00 грн (знижка – 42%)

Знижки на сири у "Сільпо". Скріншот: silpo.ua

Акції проводяться у рамках програми "цінотижки". Це "ціна тижня" на низку товарів, що діє з четверга по середу. Щоразу товари можуть змінюватись і акція діятиме на інші продукти. Діє по всій Україні.

Чому продукти продають зі знижкою?

Існує одразу кілька причин, через які магазини проводять вигідні для покупців акції:

Звільнення полиць для нових постачань. Магазини отримують свіжі партії товарів та намагаються швидше реалізувати старі, щоб звільнити місце.

Залучення покупців. Знижки мотивують людей купувати більше, ніж планували, чи пробувати нові продукти.

Сезонні розпродажі. Наприкінці сезону ціни на менш потрібні товари знижують, щоб прискорити їхню реалізацію.

Іноді акції справді стосуються продуктів із близьким терміном придатності, але найчастіше це просто частина стратегічної цінової політики магазинів.

Ціна великоднього кошика

Якщо вибрати найдешевші товари з кожної категорії — паску (149 грн), яйця (80,84 грн), ковбасу (54,90 грн), олію (74,99 грн), сир (29,99 грн), хрін (25,99 грн) та кагор (164 грн) — загальна вартість. У разі вибору дорожчих товарів сума легко перевищить 960 гривень. Однак у більшості випадків продукти цих наборах розраховані на порції приблизно по 100 грамів.

Ціна великоднього кошика у "Сільпо". Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

