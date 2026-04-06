Легендарного тренера Луческу лечат в сомнительной больнице
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Диктору не понравилось, как выглядит медицинское учреждение
Известный румынский комментатор Богдан Космеску резко раскритиковал внешний вид Университетской больницы Бухареста (Румыния). Там сейчас находится на лечении 80-летний экс-тренер "Динамо" и "Шахтера" Мирча Луческу.
Что нужно знать
- Луческу находится при смерти
- Космеску считает, что власти Румынии должны больше вкладывать средств в больницы
Соответствующий комментарий Космеску приводит golazo.ro. По его словам, внешний вид медицинского учреждения оставляет желать лучшего.
Это невозможно! Мы можем позволить себе всякие глупости с деньгами, но больницы мы не строим.
Для выздоровления психика играет чрезвычайно важную роль.
Когда ты приходишь в больницу и видишь, что она вот так выглядит…
Напомним, в воскресенье, 29 марта, 80-летний Луческу был госпитализирован во время тренировки сборной Румынии. Ему был установлен дефибриллятор, а на пятницу, 3 апреля, планировалась выписка тренера. Врач запретил Мирче покидать больницу, что спасло именитому тренеру жизнь — он перенес сердечный приступ в медицинском учреждении, а не дома. 5 апреля состояние Мистера ухудшилось, его перевели в палату интенсивной терапии.
В этот день в больнице была замечена семья великого тренера, в частности его жена Нелли. Рэзван Луческу, сын Мирчи, главный тренер греческого ПАОКа прилетел в Бухарест на частном самолете.