Легендарного тренера Луческу лечат в сомнительной больнице

Михаил Корнилов
Мирча Луческу Новость обновлена 06 апреля 2026, 13:05
Мирча Луческу. Фото Getty Images

Диктору не понравилось, как выглядит медицинское учреждение

Известный румынский комментатор Богдан Космеску резко раскритиковал внешний вид Университетской больницы Бухареста (Румыния). Там сейчас находится на лечении 80-летний экс-тренер "Динамо" и "Шахтера" Мирча Луческу.

Что нужно знать

  • Луческу находится при смерти
  • Космеску считает, что власти Румынии должны больше вкладывать средств в больницы

Соответствующий комментарий Космеску приводит golazo.ro. По его словам, внешний вид медицинского учреждения оставляет желать лучшего.

Это невозможно! Мы можем позволить себе всякие глупости с деньгами, но больницы мы не строим.

Для выздоровления психика играет чрезвычайно важную роль.

Когда ты приходишь в больницу и видишь, что она вот так выглядит…

Богдан Космеску

Университетская больница Бухареста
Университетская больница Бухареста/Фото: golazo.ro
Напомним, в воскресенье, 29 марта, 80-летний Луческу был госпитализирован во время тренировки сборной Румынии. Ему был установлен дефибриллятор, а на пятницу, 3 апреля, планировалась выписка тренера. Врач запретил Мирче покидать больницу, что спасло именитому тренеру жизнь — он перенес сердечный приступ в медицинском учреждении, а не дома. 5 апреля состояние Мистера ухудшилось, его перевели в палату интенсивной терапии.

В этот день в больнице была замечена семья великого тренера, в частности его жена Нелли. Рэзван Луческу, сын Мирчи, главный тренер греческого ПАОКа прилетел в Бухарест на частном самолете.

