Экономия до 1100 гривен: в "Сильпо" резко снизили цены на популярные продукты и товары
Цены приятно удивят
В сети супермаркетов "Сильпо" стартовала новая волна приятных скидок, которая наверняка порадует покупателей. Ассортимент акционных товаров включает как продукты питания, так и товары для дома, а размер экономии в некоторых случаях превышает 60%.
Это отличная возможность пополнить запасы и приобрести любимые товары по выгодным ценам. Скидка продлится до 1 апреля.
Вот некоторые из самых интересных предложений:
- Шоколад Milka с арахисом и карамелью – 129 грн (было 279 грн, -54%, экономия 150 грн)
- Шоколад Milka с печеньем Oreo – 129 грн (было 279 грн, -54%, экономия 150 грн)
- Сыр моцарелла 45% — 59.90 грн (было 90.00 грн, -34%, экономия 30.10 грн)
- Тунец стейк – 52.90 грн (было 71.90 грн, -26%, экономия 19 грн)
- Томаты ветка — 16.72 грн (было 19.90 грн, -16%, экономия 3.18 грн)
- Сковорода Marco Cervetti – 699 грн (было 1799 грн, -61%, экономия 1100 грн)
- Кассеты Gillette Mach3 Turbo — 929 грн (было 1499 грн, -38%, экономия 570 грн)
- Картриджи Gillette Mach3 Plus — 459 грн (было 719 грн, -36%, экономия 260 грн)
- Картриджи Gillette Fusion5 — 969 грн (было 1599 грн, -39%, экономия 630 грн)
- Влажные салфетки для пола – 99 грн (было 249 грн, -60%, экономия 150 грн)
