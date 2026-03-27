Скидка 40% на колбасу и сосиски: у "АТБ" можно закупиться перед Пасхой

Цены вас приятно удивят

В торговой сети "АТБ" значительно снизили цены на популярные мясные деликатесы и колбасы. В рамках акционного предложения покупатели могут сэкономить до 200 гривен на одном килограмме продукции.

"Телеграф" исследовал цены в магазине. Мы расскажем, что можно купить по хорошей акции перед Пасхой.

Наибольшую скидку в размере 40% получила колбаса "Салями Фирменная" от брендов "Мясная лавка/Своя линия". Сейчас ее стоимость составляет 289,89 грн/кг, хотя обычная цена достигает 489,89 грн/кг. Таким образом, всего на одном килограмме этого сорта экономия составляет ровно 200 гривен.

Кроме того, на 40% снизилась стоимость еще нескольких позиций:

вареная колбаса "Сливочная" (400 г) — новая цена 78,50 грн (вместо 130,90 грн);

полукопченая "Шинковая" (0,5 кг) — теперь стоит 137,90 грн (вместо 229,90 грн);

фаршевое изделие "Баварский" — ценник упал до 63,90 грн (старая цена — 106,50 грн).

Также выгодное предложение действует на сосиски "Докторские Фирменные" ("Своя линия") в фасовке 330 г. Благодаря скидке 35% их можно приобрести за 59,90 грн ., тогда как предыдущая цена составляла 92,50 грн.

Согласно данным сети, такие цены будут действовать в рамках еженедельной акции. Чтобы воспользоваться максимальной выгодой, стоит посетить магазины до завершения акционного периода (обычно обновление товаров происходит каждую среду).

Ранее "Телеграф" писал, где дешевле купить яйца перед Пасхой.