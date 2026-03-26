Минус 300 грн из чека: где выгоднее всего приобрести премиальный кофе

Цена вас приятно удивит

Украинские супермаркеты обновили ценники на популярный сублимированный кофе Carte Noire Classic (140 г). Как оказалось, разница в стоимости одного и того же товара в разных сетях сейчас достигает более 100%.

Об этом стало известно в ходе мониторинга цен в крупнейших магазинах страны. "Телеграф" расскажет поподробнее.

Где покупать выгоднее всего

Безоговорочным лидером по низкой цене сейчас является сеть " АТБ". Благодаря акционному предложению, пачка кофе весом 140 г стоит там всего 249,90 грн. Следует отметить, что обычная цена без скидки в этой сети составляет около 500 грн, поэтому сейчас действует выгода в -50%.

Сколько просят другие супермаркеты

В других популярных магазинах ситуация кардинально разнится. Цены там держатся на уровне "премиум":

"Novus": за такую же упаковку придется выложить 519,00 грн.

"Сільпо": цена идентичная Novus — 519,00 грн.

"Ашан": здесь зафиксирована самая высокая стоимость среди проверенных магазинов — 544,00 грн.

Покупая кофе у АТБ, потребитель может сэкономить почти 300 гривен по сравнению с Ашаном. Фактически, по цене одной пачки в Сильпо или Новухе, у АТБ можно приобрести две.

