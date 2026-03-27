Знижка 40% на ковбасу та сосиски: в "АТБ" можна закупитися перед Великоднем

У торговельній мережі "АТБ" суттєво знизили ціни на популярні м’ясні делікатеси та ковбаси. В межах акційної пропозиції покупці можуть заощадити до 200 гривень на одному кілограмі продукції.

"Телеграф" дослідив ціни у магазині. Ми розповімо, що можна купити по хорошій акції перед Великоднем.

Найбільшу знижку у розмірі 40% отримала ковбаса "Салямі Фірмова" від брендів "М'ясна лавка / Своя лінія". Зараз її вартість становить 289,89 грн/кг, хоча звичайна ціна сягає 489,89 грн/кг. Таким чином, лише на одному кілограмі цього сорту економія складає рівно 200 гривень.

Крім того, на 40% знизилася вартість ще декількох позицій:

варена ковбаса "Вершкова" (400 г) — нова ціна 78,50 грн (замість 130,90 грн);

напівкопчена "Шинкова" (0,5 кг) — тепер коштує 137,90 грн (замість 229,90 грн);

фаршевий виріб "Баварський" — цінник впав до 63,90 грн (стара ціна — 106,50 грн).

Також вигідна пропозиція діє на сосиски "Докторські Фірмові" ("Своя лінія") у фасуванні 330 г. Завдяки знижці 35% їх можна придбати за 59,90 грн, тоді як попередня ціна становила 92,50 грн.

Згідно з даними мережі, такі ціни діятимуть у межах щотижневої акції. Щоб скористатися максимальною вигодою, варто завітати до магазинів до завершення акційного періоду (зазвичай оновлення товарів відбувається щосереди).

