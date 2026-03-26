Не йдіть у ці магазини за яйцями — там дорожче: де купити дешевше перед Великоднем
Ціни можуть шокувати
Великдень в Україні більшість людей святкує 12 квітня, тому українцям варто почати готуватися вже. Не виключенням є і такий потрібний товар, як яйця.
"Телеграф" дослідив, де найвигідніше купити цей товар. До прикладу ми використали дані популярних магазинів: "АТБ", "Сільпо", "Фора", "Ашан" та "Варус".
Скільки коштують яйця в "АТБ"
- "Своя лінія" (1 категорія) — 80,60 грн
- "Полтавське" (1 категорія) — 82,30 грн
- "Своя лінія" (вища категорія) — 83,70 грн
- "Ясенсвіт" (1 категорія) — 83,90 грн
- "Квочка" (1 категорія) — 85,90 грн
- "Полтавське" (вища категорія) — 86,80 грн
- "Ясенсвіт Справжні велетні" (вища категорія) — 89,60 грн
- "Квочка Домашні" (вища категорія) — 90,70 грн
Ціна яєць у "Сільпо"
- "Премія" Поважний розмір (вища категорія) — 92,91 грн
- Яйце молодильне відбірне — 93,44 грн
- "Премія" Поважний розмір С0 — 95,54 грн
- "Це — яйце!" Від молодих курочок С0 — 100,79 грн
- Яйця Шаничі М С1 — 100,79 грн
- "Ясенсвіт" Original (вища категорія) — 103,41 грн
- "Ясенсвіт" Супер Мах СВ — 103,95 грн
- "Ясенсвіт" Вільний вигул С1 — 114,45 грн
- Organick Chicken органічні С1 — 116,55 грн
- Яйця Шаничі С0 — 135,45 грн
Скільки треба заплатити за яйця у "Форі"
- Яйце С1/С0 (поштучно) — 6,89 грн за шт (68,90 грн за десяток)
- "Зірковий вибір" С1 — 80,60 грн
- "Квочка" С1 — 85,90 грн
- "Зірковий вибір" С0 — 86,30 грн
- "Квочка" Premium С0 — 87,90 грн
- "Ясенсвіт Справжні велетні" С0 — 89,60 грн
У скільки обійдуться яйця в "Ашані"
- "Auchan" столові С1 — 79,50 грн
- "Auchan" С1 — 81,80 грн
- "Auchan" С0 — 83,70 грн
- "Ясенсвіт" С1 — 84,70 грн
- "Квочка" С1 — 88,00 грн
- "Квочка Домашні" С0 — 90,90 грн
Яка ціна на яйця у "Варусі"
- Яйце столове С2 (поштучно) — 5,69 грн (акційна ціна)
- Яйце С0 (поштучно) — 7,59 грн
- Яйця С2 "Від Доброї курки" — 67,90 грн
- Яйця С1 "Від Доброї курки" — 73,80 грн
- "Ясенсвіт" С1 — 79,80 грн
- "Ясенсвіт" Молодильні С0 — 79,90 грн (акційна ціна)
- "Ясенсвіт" Фермерські С1 — 79,90 грн
- "Від Доброї курки" С0 — 83,70 грн
- Zlata Kladka С0 — 86,80 грн
- "Ясенсвіт" Справжні велетні С0 — 89,60 грн
- "Квочка Файна курка" С1 — 89,40 грн
- "Квочка Файна курка" С0 — 97,90 грн
- "Квочка" Premium С0 — 99,90 грн
- "Квочка" XL — 110,90 грн
Де найвигідніше купити яйця
Проаналізувавши ціни у п’яти мережах, можна зробити наступні висновки:
- Найнижчу ціну на фасовані яйця пропонує "Варус" — категорія С2 від марки "Від Доброї курки" коштує 67,90 грн. Також у цій мережі діють тимчасові акційні пропозиції на поштучні яйця С2 (5,69 грн) та "Ясенсвіт" Молодильні (79,90 грн).
- Якщо купувати не в упаковках, а по штучно, то вигідно зайти до "Фори" (6,89 грн за шт) або "Варуса" (7,59 грн за С0).
- Мережі "АТБ" та "Ашан" тримають стабільно конкурентні ціни на власні марки та популярні бренди в межах 79–84 грн.
- Найвищі ціни зафіксовані у мережі "Сільпо", де вартість преміальних позицій та яєць вільного вигулу сягає 114–135 грн за десяток.
- Для тих, хто хоче зекономити, найкращим вибором наразі є "Варус" (за умови дії акцій) або власні марки мереж "АТБ" та "Ашан".
