Не йдіть у ці магазини за яйцями — там дорожче: де купити дешевше перед Великоднем

Ціни можуть шокувати

Великдень в Україні більшість людей святкує 12 квітня, тому українцям варто почати готуватися вже. Не виключенням є і такий потрібний товар, як яйця.

"Телеграф" дослідив, де найвигідніше купити цей товар. До прикладу ми використали дані популярних магазинів: "АТБ", "Сільпо", "Фора", "Ашан" та "Варус".

Скільки коштують яйця в "АТБ"

"Своя лінія" (1 категорія) — 80,60 грн

"Полтавське" (1 категорія) — 82,30 грн

"Своя лінія" (вища категорія) — 83,70 грн

"Ясенсвіт" (1 категорія) — 83,90 грн

"Квочка" (1 категорія) — 85,90 грн

"Полтавське" (вища категорія) — 86,80 грн

"Ясенсвіт Справжні велетні" (вища категорія) — 89,60 грн

"Квочка Домашні" (вища категорія) — 90,70 грн

Ціна яєць у "Сільпо"

"Премія" Поважний розмір (вища категорія) — 92,91 грн

Яйце молодильне відбірне — 93,44 грн

"Премія" Поважний розмір С0 — 95,54 грн

"Це — яйце!" Від молодих курочок С0 — 100,79 грн

Яйця Шаничі М С1 — 100,79 грн

"Ясенсвіт" Original (вища категорія) — 103,41 грн

"Ясенсвіт" Супер Мах СВ — 103,95 грн

"Ясенсвіт" Вільний вигул С1 — 114,45 грн

Organick Chicken органічні С1 — 116,55 грн

Яйця Шаничі С0 — 135,45 грн

Скільки треба заплатити за яйця у "Форі"

Яйце С1/С0 (поштучно) — 6,89 грн за шт ( 68,90 грн за десяток)

за шт ( за десяток) "Зірковий вибір" С1 — 80,60 грн

"Квочка" С1 — 85,90 грн

"Зірковий вибір" С0 — 86,30 грн

"Квочка" Premium С0 — 87,90 грн

"Ясенсвіт Справжні велетні" С0 — 89,60 грн

У скільки обійдуться яйця в "Ашані"

"Auchan" столові С1 — 79,50 грн

"Auchan" С1 — 81,80 грн

"Auchan" С0 — 83,70 грн

"Ясенсвіт" С1 — 84,70 грн

"Квочка" С1 — 88,00 грн

"Квочка Домашні" С0 — 90,90 грн

Яка ціна на яйця у "Варусі"

Яйце столове С2 (поштучно) — 5,69 грн (акційна ціна)

(акційна ціна) Яйце С0 (поштучно) — 7,59 грн

Яйця С2 "Від Доброї курки" — 67,90 грн

Яйця С1 "Від Доброї курки" — 73,80 грн

"Ясенсвіт" С1 — 79,80 грн

"Ясенсвіт" Молодильні С0 — 79,90 грн (акційна ціна)

(акційна ціна) "Ясенсвіт" Фермерські С1 — 79,90 грн

"Від Доброї курки" С0 — 83,70 грн

Zlata Kladka С0 — 86,80 грн

"Ясенсвіт" Справжні велетні С0 — 89,60 грн

"Квочка Файна курка" С1 — 89,40 грн

"Квочка Файна курка" С0 — 97,90 грн

"Квочка" Premium С0 — 99,90 грн

"Квочка" XL — 110,90 грн

Де найвигідніше купити яйця

Проаналізувавши ціни у п’яти мережах, можна зробити наступні висновки:

Найнижчу ціну на фасовані яйця пропонує " Варус" — категорія С2 від марки "Від Доброї курки" коштує 67,90 грн . Також у цій мережі діють тимчасові акційні пропозиції на поштучні яйця С2 (5,69 грн) та "Ясенсвіт" Молодильні (79,90 грн).

— категорія С2 від марки "Від Доброї курки" коштує . Також у цій мережі діють на поштучні яйця С2 (5,69 грн) та "Ясенсвіт" Молодильні (79,90 грн). Якщо купувати не в упаковках, а по штучно, то вигідно зайти до " Фори" (6,89 грн за шт) або " Варуса" (7,59 грн за С0).

(6,89 грн за шт) або " (7,59 грн за С0). Мережі " АТБ" та " Ашан" тримають стабільно конкурентні ціни на власні марки та популярні бренди в межах 79–84 грн .

та " тримають стабільно конкурентні ціни на власні марки та популярні бренди в межах . Найвищі ціни зафіксовані у мережі " Сільпо" , де вартість преміальних позицій та яєць вільного вигулу сягає 114–135 грн за десяток.

, де вартість преміальних позицій та яєць вільного вигулу сягає за десяток. Для тих, хто хоче зекономити, найкращим вибором наразі є "Варус" (за умови дії акцій) або власні марки мереж "АТБ" та "Ашан".

Яйця в магазинах України. Створено для "Телеграфу"

