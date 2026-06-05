"По дороге потерял": после побега за океан Остапчук внезапно "забыл" о троих детях (фото)

Украинцы не удержали сарказма

После переезда в Канаду телеведущий Владимир Остапчук неожиданно привлек внимание пользователей сети не новыми фото или подробностями жизни за океаном, а изменениями в собственном Instagram-профиле. Украинцы заметили, что после выезда из страны шоумен убрал из биографии упоминание о своем статусе многодетного отца.

На это обратили внимание пользователи Threads. Они отметили, что до переезда в описании аккаунта Остапчука была информация о том, что он отец троих детей. Именно статус многодетного отца позволяет мужчинам беспрепятственно пересекать государственную границу во время военного положения.

После того как телеведущий поселился в Канаде, его биография претерпела кардинальные изменения. Теперь в профиле указано, что он комик, ведущий Евровидения (2017 года) и "сертифицированный человек".

Пользователь под ником Noname опубликовал скриншоты страницы шоумена до и после переезда и иронически прокомментировал изменения: "История длиной в неделю. До пересечения границы — отец трех. После пересечения границы — просто человек. А нет, не просто. Тот самый Host Евровидения какого-то там года 🤣🤣🤣🤣".

В комментариях пользователи не удержались от шуток по поводу такого стечения обстоятельств. Среди самых популярных реакций:

"Детей по дороге потерял 😆"

"Потерял багаж при перелетах"

"Ибо "отец трех" актуально для пересечения границы. А после — можно даже в инсте на них забить так же, как забил в жизни"

Напомним, ранее жена шоумена Екатерина Полтавская заявила, что Владимир хочет быть поближе к своим детям от первого брака с Еленой Войченко, проживающими в Канаде. Отметим, что именно статус многодетного отца позволяет ему беспрепятственно пересекать границу во время военного положения. Однако, по информации блогера Богдана Беспалова, реальные планы шоумена далеки от родительских обязанностей.

Раньше мы писали, как нынешняя жена Остапчука его унизила. Ей намекнули на бывших скандального шоумена.