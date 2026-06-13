У бассейна в загородном доме: Могилевская показала, как проводит время с дочерьми

Певица устроила семейный релакс

Известная украинская певица Наталья Могилевская, которая за год артистка самостоятельно сбросила около 25 килограммов, решила посвятить выходные семье и отдыху. Накануне певица рассказала, что отправилась за город, где поселилась дома с бассейном, а теперь поделилась милыми кадрами семейного досуга.

В новом видео в Instagram, артистка показала, как проводит время со своими дочерьми. Девочки с удовольствием ныряли в бассейн, плавали и наслаждались солнечной погодой.

На кадрах — безмятежная летняя атмосфера, а сама Могилевская не скрывает, что ценит такие моменты, проведенные вместе с детьми. "Когда утро субботы начинается так, то хочется, чтобы выходные продолжались как можно дольше, правда?" – написала под видео певица.

Наталья Могилевская показала, как проводит выходные с дочками. Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Похоже, звезда решила устроить себе небольшую паузу от насыщенного графика и посвятить время родным.

Наталья Могилевская показала, как проводит выходные с дочками. Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Что известно о дочерях Натальи Могилевской

В конце 2023 певица впервые рассказала, что стала мамой двух девочек — Мишель и Софии. Они с мужем Валентином усыновили дочерей.

Могилевская ранее рассказывала, что ее дочери отлично ладят с детьми любимого от предыдущих отношений. По словам певицы, между ними сложились теплые и дружеские отношения. Также артистка признавалась, что мечтает отдать младшую дочь на бальные танцы и видит ее партнером на паркете сына Валентина.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в семье Натальи Могилевской произошло еще одно пополнение. Певица поделилась радостной новостью.