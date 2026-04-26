Почему россияне кошмарят Днепр и куда пойдет помощь Запада: основные заявления Зеленского на пресс-конференции

Украинский лидер говорил о ситуации на фронте, защите энергетики и производстве вооружения

Россия усилила воздушный террор против украинских городов, в частности Днепра, потому что не имеет успехов на фронте и пытается давить на партнеров Украины через демонстрацию силы. Баланс складывается не в пользу России, а новые пакеты помощи и инвестиции в украинское оборонное производство уже вызвали нервную реакцию Кремля.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции по итогам встречи с Майей Санду, где присутствовал корреспондент "Телеграфа".

Баланс в 2026 году не в пользу России

На вопрос журналистки, почему в последние дни россияне круглосуточно наносят воздушные удары по Днепру, президент ответил, что с начала этого года баланс оккупированных и деоккупированных территорий — не в пользу Российской Федерации.

"Как мы и говорили, они готовили наступательные действия в конце 2025 года, и мы понимаем, что они готовятся к соответствующим шагам и в 2026 году", – сказал он.

По словам главы государства, сейчас Кремлю нечего "продавать" своему населению и не чем доказать Соединенными Штатами, что они выигрывают войну.

"Поэтому они начали операцию, которая имеет несколько этапов. Это продолжение зимней операции по нанесению ударов по нашей энергетике, чтобы показать, что Украину можно сломить, так как на поле боя успехов у России нет", – объяснил президент.

Безусловно, у россиян людей больше, чем у украинцев, но и потери у них значительно выше. Хотя они пытаются где-то продвигаться, баланс в 2026 году — не в их пользу.

Владимир Зеленский на пресс-конференции с Майей Санду. Фото: Ян Доброносов

Часть помощи пойдет на производство вооружения

По словам главы государства, приоритет Украины — это окончание войны. Россия хочет информационно впечатлять наших партнеров и таким образом давить на Украину в различных переговорных форматах. Но успехов у них нет.

"Сейчас мы разблокировали финансовую помощь — и это, на мой взгляд, реакция номер один (удары по Днепру – ред.) на то, что они понимают, что Украина не одна. Эти средства пойдут, в том числе на внутреннее производство", – сказал гарант Конституции.

Мы немного потеряли в темпах за последние два месяца, отметил он, поскольку хотели инвестировать больше, но сейчас мы все нагоним. Производство уже на неплохом уровне.

"Относительно программы Pearl и решений на Кипре: мы благодарны всем странам, которые поддерживают эту инициативу, пока Европа и Украина не развернули собственное производство антибаллистики", – сказал президент. Вместе с тем он добавил, что Украина находится на пути к этому.

Зеленский также сказал, что три государства непублично присоединились к программе Pearl во время встречи на Кипре, выделив в общей сложности около 350–400 миллионов евро.

"Это не миллиарды, но есть другое решение — по 90 миллиардам. Из них 45 миллиардов предусмотрены на 2026 год. Речь идет о нескольких траншах", – уточнил украинский лидер.

Первый транш будет направлен на внутреннее производство средств защиты Украины, а также дронов и MilTech.

Владимир Зеленский встречает Майю Санду. Фото: Ян Доброносов

Защита энергетики и логистики

Что касается защиты энергетики: мы потеряли месяц, ожидая первый транш из 90 миллиардов, который позволил бы усилить защиту энергообъектов, сказал Зеленский. Но задачи поставлены, и все процессы будут двигаться быстро.

"Русские понимают, что мы усилимся, и поэтому так реагируют. Кроме энергетики, они бьют по водоснабжению и логистике. Это их системная цель. Каждую атаку они наносят удары по объектам "Укрзализныци", – добавил президент.

Возможно, не все детали попадают в публичное пространство, но враг бьет по железной дороге, мостам и переходам. Зеленский констатировал, что украинцы готовы к этому и восстанавливают разрушенное очень быстро.

"Вторая приоритетная история — это энергетика. Нам нужно защитить всё, что успеем и сможем до зимы. Помимо местных бюджетов, мы привлечем часть средств из центрального бюджета благодаря траншам из указанных 90 миллиардов. Мы рассчитываем на несколько миллиардов именно для защиты энергосистемы", – сказал гарант Конституции.

Владимир Зеленский и Майя Санду. Фото: Ян Доброносов

Поставки дизеля Украине гарантируют несколько государств

Зеленский добавил, что защита энергетики — это не только физические сооружения. Сегодня у Украины есть договоренности на Ближнем Востоке.

"Украина сейчас потребляет дизеля в разы больше, чем многие другие страны. Из-за войны армии нужны значительные объемы, но дефицита дизеля у нас нет. Это результат договоренностей: мы открыли направление Кавказа и Ближнего Востока для обеспечения гражданского населения и военных", – объяснил президент.

Он отметил, что несколько стран гарантируют Украине стабильность поставок. Цена — очень важный вопрос, но главное, чтобы ресурса было достаточно как гражданским, так и армии.

Украина будет представлена на саммите НАТО

По словам Зеленского, Украина будет представлена на саммите Североатлантического альянса, который состоится в Турции. Однако в каком формате и кто именно поедет — об этом пока рано говорить.

Ранее Зеленский рассказал о результатах визита в Азербайджан. Во время встречи лидеров государств было подписано шесть документов.