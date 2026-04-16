Россия выиграет от войны на Ближнем Востоке, но… У Зеленского рассказали о встрече в США по санкциям

В Вашингтоне обсуждали несколько ограничений по Кремлю

США возобновили санкционное давление на российскую нефть после переговоров с украинской делегацией, а также согласились с Киевом по поводу необходимости усиления контроля за поставкой критических компонентов в РФ.

Об этом уполномоченный президента по санкциям Владислав Власюк рассказал "Телеграфу" по итогам поездки в США. По его словам, рабочий визит подтвердил, что партнеры слышат доводы Украины.

"У нас были чрезвычайно продуктивные разговоры в Вашингтоне, сфокусированные на том, чтобы санкции не просто были на бумаге, а реально работали против России", – отметил Власюк.

Вашингтон возобновил нефтяные санкции против РФ

Одним из ключевых результатов является общее понимание относительно российской нефти, отметил уполномоченный президента.

"Нам удалось на цифрах доказать, в том числе и команде министра финансов Скотта Бессента, что чрезмерное опасение ценового шока на нефть только дает России лазейки для финансирования войны", – сказал он.

Аргументы Украины об отсутствии реального негативного влияния жестких санкций на мировые цены были приняты. Результатом стало возобновление санкций для российской нефти.

Благодаря давлению на "Роснефть" и "Лукойл", доля этих гигантов в экспорте сырой нефти упала с 57% до рекордных 3,9% (по состоянию на январь 2026 г.), а вместе с этим уменьшились доходы.

"Мы подробно обсудили риски, связанные с конфликтом на Ближнем Востоке. Россия является ключевым бенефициаром нестабильности в Иране. Экстра-деньги они направляют на войну. Санкционное давление должно компенсировать этот ценовой скачок", – рассказал Власюк.

Москва использует американские компоненты для БПЛА

Чиновник подчеркнул, что поступление западной микроэлектроники в Россию и Иран – прямой вызов мировой стабильности. Ситуация в Ормузском проливе наглядно продемонстрировала уровень угрозы: иранские дроны стоимостью всего $30 тыс. смогли остановить строительство стратегического завода по сжиженному газу в Катаре, поставив под удар объект, представляющий 20% мирового рынка.

"Это осознание наконец-то стало общим для нас и партнеров: компоненты в руках террористических режимов — это оружие массового экономического уничтожения", — отметил он.

Украинская делегация в Вашингтоне предоставила доказательства того, что путь западных деталей в РФ сократился до критического минимума.

"В беспилотниках Shahed, которыми Россия атаковала Украину в конце марта 2026 года, мы нашли американские компоненты, изготовленные в конце 2025 года. Это означает, что детали попадают на конвейер сборки всего через несколько месяцев после выхода с завода", — рассказал уполномоченный.

Большинство деталей – это настоящая продукция американских, китайских, японских и немецких компаний. Правительство США дает этой проблеме приоритет, но ситуация остается серьезным вызовом для всей системы экспортного контроля.

"Мы изменили фокус дискуссии с партнерами: теперь речь идет не только о том, чтобы лишить Россию доходов, но и о физической недоступности конкретных инструментов и деталей", — пояснил чиновник.

Дефицит российского бюджета уже превысил годовой прогноз

Цифры первого квартала 2026 года показывают, как введенные ограничения действуют на российскую экономику. Нефтегазовые доходы бюджета РФ упали на 45,4% по сравнению с прошлым годом, а дефицит бюджета уже на 21% превысил годовой план, достигнув 4,6 трлн рублей.

Украина призывает партнеров принять 20-й пакет санкций и новые ограничения против финсектора страны-агрессора, задерживать суда "теневого флота", до прекращения агрессии не снимать санкции ни с России, ни с Беларуси.

Как действуют санкции против РФ

В 2025 году доходы РФ от нефти и газа упали до $199 млрд (самый низкий уровень со времен пандемии).

В феврале 2026 года зафиксировано физическое сокращение экспорта на 700 тыс. баррелей в сутки.

Ликвидные активы Фонда национального благосостояния РФ сократились на 60% с начала вторжения.

Украинские операции в марте-апреле по российским НПЗ уже лишили агрессора экспортных доходов на сумму около $2,2 млрд.

Напомним, украинские удары по нефтегазовой структуре России позволили вывести почти в ноль доход Кремля за счет роста цен и ослабления американских санкций. Москва недополучила не менее 1,7 млрд долларов.