Спецпредставитель Путина проводит переговоры в США: в центре внимания не война в Украине

11 апреля истекает срок, на который США сняли санкции в отношении российской нефти

Посланец главы России Владимира Путина Кирилл Дмитриев прилетел в США. Он обсудил с представителями администрации президента США Дональда Трампа мирное соглашение по Украине и экономическое сотрудничество между Соединенными Штатами и РФ.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники. Отмечается, что визит Дмитриева проходит в момент, когда США должны принять решение о продлении срока ослабления санкций на российскую нефть, который истекает 11 апреля.

Война в Иране удвоила доход России от нефти, — Reuters

По подсчетам Reuters, в апреле на фоне ослабления санкций основной доход России от нефти удвоился и достиг 9 миллиардов долларов.

Согласно расчетам Reuters, основанным на предварительных данных о производстве и ценах на нефть, российский налог на добычу полезных ископаемых вырастет в апреле примерно до 700 миллиардов рублей (9 миллиардов долларов США) с 327 миллиардов рублей в марте. Поступления выросли примерно на 10% по сравнению с апрелем прошлого года, — пишет издание

США сняли санкции с российской нефти — что известно

На фоне войны с Ираном и перекрытия Тегераном Ормузского пролива в марте Соединенные Штаты выдали странам 30-дневное разрешение на покупку российской нефти и нефтепродуктов. Разрешение должно было действовать до 11 апреля. Вероятно, Дмитриев прибыл в США обсудить его продолжение.

Кто такой Кирилл Дмитриев

Это российский финансист, родившийся в Киеве (1975), но получивший образование в США. Он окончил Стэнфордский университет с отличием, а также получил степень в Гарвардской бизнес-школе. До карьеры в России работал в международных инвестиционных компаниях, в частности, в Украине.

В 2011 году возглавил Российский фонд прямых инвестиций, руководил инвестиционными проектами России за границей. Дмитриев тесно связан с Владимиром Путиным и в свое время даже рассматривался как возможный кандидат на пост министра иностранных дел РФ.

В феврале 2025 года Путин назначил его специальным президентским уполномоченным по инвестициям и экономическому сотрудничеству с иностранными государствами. Это произошло через несколько дней после первой встречи представителей РФ и США в Эр-Рияде, в которой участвовал Дмитриев. Фактически Дмитриев сейчас играет роль одного из ключевых дипломатических каналов Кремля.

Как сообщал "Телеграф", президент Украины Владимир Зеленский ответил на заявление Путина о "пасхальном перемирии". По версии Москвы, оно якобы начнет действовать в субботу, 11 апреля.