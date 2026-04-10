Спецпредставник Путіна проводить переговори у США: у центрі уваги — не війна в Україні

11 квітня має спливти термін, на який США зняли санкції з російської нафти

Посланець глави Росії Володимира Путіна Кирило Дмитрієв прилетів до США. Він обговорив з представниками адміністрації президента США Дональда Трампа мирну угоду щодо України та економічну співпрацю між Сполученими Штатами та РФ.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на поінформовані джерела. Наголошується, що візит Дмитрієва відбувається в момент, коли США мають ухвалити рішення про продовження терміну послаблення санкцій на російську нафту, термін дії яких закінчується 11 квітня.

Війна в Ірані подвоїла дохід Росії від нафти, — Reuters

За підрахунками Reuters, у квітні на тлі послаблення санкцій, основний дохід Росії від нафти подвоївся та сягнув до 9 мільярдів доларів.

Згідно з розрахунками Reuters, заснованими на попередніх даних про виробництво та цінах на нафту, російський податок на видобуток корисних копалин зросте у квітні приблизно до 700 мільярдів рублів (9 мільярдів доларів США) з 327 мільярдів рублів у березні. Надходження зросли приблизно на 10% порівняно з квітнем минулого року, — пише видання

США зняли санкції з російської нафти — що відомо

На тлі війни з Іраном та перекриття Тегераном Ормузької протоки, у березні Сполучені Штати видали країнам 30-денний дозвіл на купівлю російської нафти та нафтопродуктів. Дозвіл мав діяти до 11 квітня. Ймовірно Дмитрієв прибув до США обговорити його продовження.

Хто такий Кирило Дмитрієв

Це російський фінансист, який народився в Києві (1975), але здобув освіту у США. Він закінчив Стенфордський університет з відзнакою, а також здобув ступінь у Гарвардській школі бізнесу. До кар'єри в Росії працював у міжнародних інвестиційних компаніях, зокрема в Україні.

У 2011 році очолив Російський фонд прямих інвестицій, керував інвестиційними проєктами Росії за кордоном. Дмитрієв тісно пов’язаний із Володимиром Путіним і свого часу навіть розглядався як потенційний кандидат на пост міністра закордонних справ РФ.

У лютому 2025 року Путін призначив його спеціальним президентським уповноваженим із питань інвестицій та економічної співпраці з іноземними державами. Це сталося за кілька днів після першої зустрічі представників РФ та США в Ер-Ріяді, у якій Дмитрієв брав участь. Фактично Дмитрієв зараз виконує роль одного з ключових дипломатичних каналів Кремля.

Як повідомляв "Телеграф", президент України Володимир Зеленський відповів на заяву Путіна про "великоднє перемирʼя". За версією Москви, воно нібито почне діяти у суботу, 11 квітня.