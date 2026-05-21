Три популярных марки шоколада подешевели сразу до 50%: сколько они стоят в "АТБ"
8 плиток можно урвать по хорошей цене до 26 мая
Популярная украинская сеть супермаркетов "АТБ" объявила о начале грандиозной распродажи. Покупателям предлагают существенное снижение цен на широкий ассортимент товаров.
На этот раз категория "Сладости и снеки" стала одной из самых богатых выгодными предложениями, а скидки на некоторые позиции достигают 50%. "Телеграф" расскажет подробнее.
- Шоколад Milka (в трех вариантах: Nussini, с ванилью и печеньем Орео, с карамелью и арахисом): Этот премиальный сегмент получил максимальную скидку – 50%. Предварительная цена составляла 260,50 грн ., а теперь каждую плитку можно приобрести всего за 129,90 грн. (чистая экономия составляет более 130 гривен на одной штуке).
- Шоколад Roshen и Lacmi (в разных форматах): Популярные бренды сладостей сбросили в цене 47%. Вместо обычной стоимости 67,90 грн, новая акционная цена составляет всего 35,70 грн.
- Шоколад Millennium (с миндалем и карамелью, черный с клюквой, белый с кокосом): На всю линейку этих вкусов действует скидка 45%. Новая цена на полках магазинов составляет 53,90 грн (старая цена составляла около 98,00 грн ).
- Сухие завтраки Nesquik и Nestle LION (весом 375 г): Любимый утренний вкус детей и взрослых стал доступнее на 36%. Новая цена составляет 99,90 грн за пачку (базовая цена к снижению — около 156,10 грн ).
- Паста с фундуком и какао "Своя линия" (банка 350 г) Продукция собственной торговой марки получила солидную скидку в 40%. Покупатели могут забрать десерт за 91,71 грн вместо прежних 152,90 грн.
- Джеммы "Своя линия" (вкусы вишня-черешня и ананас-манго, баночки по 210 г): Цена снижена на 37%. Баночка ароматного джема теперь стоит всего 67,05 грн (обычная цена до акции составляла около 106,43 грн ).
Наиболее ощутимую экономию предлагает бренд Milka, где стоимость снизилась ровно вдвое. В то же время плитки Roshen и Lacmi по цене 35,70 грн являются одним из самых дешевых и привлекательных предложений на рынке кондитерских изделий Украины.
Акция уже стартовала во всех действующих магазинах сети "АТБ".
