Три популярных марки шоколада подешевели сразу до 50%: сколько они стоят в "АТБ"

8 плиток можно урвать по хорошей цене до 26 мая

Популярная украинская сеть супермаркетов "АТБ" объявила о начале грандиозной распродажи. Покупателям предлагают существенное снижение цен на широкий ассортимент товаров.

На этот раз категория "Сладости и снеки" стала одной из самых богатых выгодными предложениями, а скидки на некоторые позиции достигают 50%. "Телеграф" расскажет подробнее.

Шоколад Milka (в трех вариантах: Nussini, с ванилью и печеньем Орео, с карамелью и арахисом): Этот премиальный сегмент получил максимальную скидку – 50% . Предварительная цена составляла 260,50 грн ., а теперь каждую плитку можно приобрести всего за 129,90 грн. (чистая экономия составляет более 130 гривен на одной штуке).

Шокладки в "АТБ"

Сухие завтраки Nesquik и Nestle LION (весом 375 г): Любимый утренний вкус детей и взрослых стал доступнее на 36% . Новая цена составляет 99,90 грн за пачку (базовая цена к снижению — около 156,10 грн ).

Акции на сладости в "АТБ"

Наиболее ощутимую экономию предлагает бренд Milka, где стоимость снизилась ровно вдвое. В то же время плитки Roshen и Lacmi по цене 35,70 грн являются одним из самых дешевых и привлекательных предложений на рынке кондитерских изделий Украины.

Акция уже стартовала во всех действующих магазинах сети "АТБ".

