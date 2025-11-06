Ездила с Януковичем за границу и заменяла первую леди: как выглядит "любовница" экс-президента и где она сейчас

Девушка восхваляла политику Януковича в своих материалах

Бывшему президенту Украины Виктору Януковичу приписывали роман с гламурной журналисткой Аленой Березовской. Девушка часто сопровождала его в поездках и на публичных мероприятиях.

Алена Березовская — что о ней известно

Во время президентства Виктора Януковича ходили слухи, что у него роман с молодой журналисткой Аленой Березовской. Девушка в свои 22 года смогла добиться значительных успехов в карьере, войдя в президентский пул.

Алена Березовская работала журналисткой в Украине

Известно, что Алена родилась 2 июня 1988 года в Днепре, а высшее образование получила в московском Институте экономики и социальных отношений. Позднее она проходила обучение в "Интершколе" при телеканале "Интер", после чего стала журналистом и продюсером телевизионных программ.

Как выглядит Алена Березовская

С 2008 по 2011 год Березовская работала в издании "Обозреватель", одновременно выступая автором и ведущей нескольких программ.

С Виктором Януковичем у девушки сложились довольно близкие отношения, она называла его "другом" и "хорошим человеком".

Алена Березовская вместе с Виктором Януковичем

В своих материалах Алена восхваляла политику экс-президента, а все негативные публикации о нем называла "заказухой". Более того, Березовская часто сопровождала Януковича на публичных мероприятиях.

Как журналисту мне с ним вполне комфортно работать. Я с ним выступала во французском Институте международных отношений, в Париже. Вы знаете, он человек очень умный. Правильно отвечает на вопросы, все правильно говорит. Алена Березовская

Примечательно, что в СМИ журналистку не называли "любовницей" экс-президента до тех пор, пока она сама не заявила, что им приписывают роман. Впервые Алену Березовскую "первой леди" назвало польское издание Rzeczpospolita, отметив, что именно она была с Януковичем в заграничных поездках.

Алена Березовская восхваляла политику Януковича

Но журналистка отрицала их романтическую связь, заявляя, что хорошо общается с Людмилой Янукович и они даже вместе посещали церковь на Пасху. Алена говорила, что сплетни об их романе распускают в БЮТ (Блок Юлии Тимошенко).

Алена рассказывала, что самостоятельно оплачивает поездки за границу. При этом у журналистов возникали вопросы, откуда у 22-летней девушки средства не только на путешествия, но и на дорогие автомобили. Березовская, в частности, хвасталась, что зашла в автосалон на Столичном шоссе, увидела там "Мерседес" и сразу купила его. О происхождении средств девушка отказалась говорить, лишь подчеркнула, что зарабатывает на жизнь не журналистикой.

Алена Березовская часто ездила с Януковичем за границу

Где сейчас Алена Березовская

В разгар Революции Достоинства Виктор Янукович сбежал из Украины и поначалу в СМИ ходили слухи, что вместе с ним уехала и журналистка Алена Березовская. Позже стало известно, что компанию ему составила Любовь Полежай и ее дочь.

Журналистка не стала молчать и написала в Facebook публикацию, в которой обрадовалась, что теперь сможет "доказать", что не была любовницей президента-предателя.

Алена Березовская прокомментировала слухи о романе с Януковичем

Но вскоре Березовская уехала в Россию вслед за Януковичем, где работала главным редактором сайта "Украина.ру". В 2014-2015 годах сняла несколько документальных фильмов, о том, что "украинская нация создавалась как проект Запада", а также о "детях АТО", где были использованы фейковые кадры.

Алена Березовская попала в "Миротворец"

В 2017 году журналистка попала в базу "Миротворец" как антиукраинский пропагандист, а на ее имущество наложили арест. В 2021 году в отношении Березовской СБУ начал проверку после выхода ее интервью с лидером запрещенной в Украине партии "ОПЗЖ" Виктором Медведчуком. Проверка была назначена из-за вопроса политику: "Не считаете ли вы, что для украинцев было бы лучше присоединиться к России, и это было бы проще и легче?"

Алена Березовская уехала в Россию

Согласно последним данным, Березовская работала на "РИА-Новости", а также была задействована в проекте Кремля "Внуки", созданном незадолго до начала полномасштабной войны. Участники этого движения снимали пропагандистские ролики и пытались оправдать действия российских оккупантов.

Алена Березовская работает на телеканалах России

В 2023 году Алена Березовская работала журналисткой на телеканале "Россия 24", сейчас о ее деятельности свежей информации нет. Странице в Facebook "любовница" Януковича не ведет с 2021 года, но там сохранилось несколько ее фотографий.

Алена Березовская сейчас

