"Зеленского нужно защитить": СМИ опубликовали отрывки слитного разговора лидеров Европы

Татьяна Крутякова
Дональд Трамп и Владимир Зеленский Новость обновлена 04 декабря 2025, 15:45
Дональд Трамп и Владимир Зеленский.

Мерц и Макрон выразили свои опасения

У Европы есть опасения, что США могут "предать Украину" в переговорах с Кремлем при заключении мирного соглашения. Такие страхи выразили лидеры Германии и Франции во время телефонного разговора в начале недели.

Что нужно знать:

  • В разговоре участвовал Макрон, Мерц, Туск, Рюте и другие
  • Именно президент Франции выразил опасение по поводу позиции США в переговорах
  • Официально ни одна из сторон не подтверждает информацию о содержании разговора

Об этом пишет Spiegel со ссылкой на полученный им транскрипт разговора, состоявшийся 1 декабря. Отмечается, что в ходе телефонных переговоров европейские лидеры поддержали обеспокоенность тем, что США могут "подвести Украину и Европу" в переговорах с Россией.

Известно, что этот разговор состоялся после переговоров во Флориде, где работала украинская делегация и команда Дональда Трампа.

Кто участвовал в разговоре:

  • президент Украины Владимир Зеленский,
  • президент Франции Эмманюэль Макрон,
  • канцлер Германии Фридрих Мерц,
  • президент Финляндии Александер Стубб,
  • премьер Польши Дональд Туск,
  • премьер Дании Мэтте Фредериксен,
  • премьер Норвегии Йонас Гар Стере,
  • премьер Италии Джорджа Мэлони,
  • генсек НАТО Марк Рютте,
  • президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен,
  • президент Европейского совета Антониу Кошта.

Заметим, что полученный СМИ транскрипт официально не распространялся, его предоставили источники, то есть фактически слили. В ходе этого разговора именно Макрон высказал предположение о "риске, что США могут пойти на уступки в отношении украинских территорий без четких гарантий безопасности", тем самым предав Украину. Он также упоминал о "большой угрозе" для Зеленского без уточнения деталей.

В то же время, Мерц также предостерег президента Украины быть "очень осторожным в ближайшие дни", добавив: "Они играют в свою игру — и с вами, и с нами". Вполне возможно, что речь идет о попытке покушения или что-то вроде этого.

При этом в Офисе президента Украины эту информацию отказались комментировать, так же и в Елисейском дворце. Правда, там добавили, что Макрон ничего не говорил о "риске измены" со стороны США и подобные формулировки не звучали.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Украина готовится к новому раунду переговоров с США.

