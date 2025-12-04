"Зеленского нужно защитить": СМИ опубликовали отрывки слитного разговора лидеров Европы
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Мерц и Макрон выразили свои опасения
У Европы есть опасения, что США могут "предать Украину" в переговорах с Кремлем при заключении мирного соглашения. Такие страхи выразили лидеры Германии и Франции во время телефонного разговора в начале недели.
Что нужно знать:
- В разговоре участвовал Макрон, Мерц, Туск, Рюте и другие
- Именно президент Франции выразил опасение по поводу позиции США в переговорах
- Официально ни одна из сторон не подтверждает информацию о содержании разговора
Об этом пишет Spiegel со ссылкой на полученный им транскрипт разговора, состоявшийся 1 декабря. Отмечается, что в ходе телефонных переговоров европейские лидеры поддержали обеспокоенность тем, что США могут "подвести Украину и Европу" в переговорах с Россией.
Известно, что этот разговор состоялся после переговоров во Флориде, где работала украинская делегация и команда Дональда Трампа.
Кто участвовал в разговоре:
- президент Украины Владимир Зеленский,
- президент Франции Эмманюэль Макрон,
- канцлер Германии Фридрих Мерц,
- президент Финляндии Александер Стубб,
- премьер Польши Дональд Туск,
- премьер Дании Мэтте Фредериксен,
- премьер Норвегии Йонас Гар Стере,
- премьер Италии Джорджа Мэлони,
- генсек НАТО Марк Рютте,
- президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен,
- президент Европейского совета Антониу Кошта.
Заметим, что полученный СМИ транскрипт официально не распространялся, его предоставили источники, то есть фактически слили. В ходе этого разговора именно Макрон высказал предположение о "риске, что США могут пойти на уступки в отношении украинских территорий без четких гарантий безопасности", тем самым предав Украину. Он также упоминал о "большой угрозе" для Зеленского без уточнения деталей.
В то же время, Мерц также предостерег президента Украины быть "очень осторожным в ближайшие дни", добавив: "Они играют в свою игру — и с вами, и с нами". Вполне возможно, что речь идет о попытке покушения или что-то вроде этого.
При этом в Офисе президента Украины эту информацию отказались комментировать, так же и в Елисейском дворце. Правда, там добавили, что Макрон ничего не говорил о "риске измены" со стороны США и подобные формулировки не звучали.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что Украина готовится к новому раунду переговоров с США.