"Зеленского нужно защитить": СМИ опубликовали отрывки слитного разговора лидеров Европы

Мерц и Макрон выразили свои опасения

У Европы есть опасения, что США могут "предать Украину" в переговорах с Кремлем при заключении мирного соглашения. Такие страхи выразили лидеры Германии и Франции во время телефонного разговора в начале недели.

Что нужно знать:

В разговоре участвовал Макрон, Мерц, Туск, Рюте и другие

Именно президент Франции выразил опасение по поводу позиции США в переговорах

Официально ни одна из сторон не подтверждает информацию о содержании разговора

Об этом пишет Spiegel со ссылкой на полученный им транскрипт разговора, состоявшийся 1 декабря. Отмечается, что в ходе телефонных переговоров европейские лидеры поддержали обеспокоенность тем, что США могут "подвести Украину и Европу" в переговорах с Россией.

Известно, что этот разговор состоялся после переговоров во Флориде, где работала украинская делегация и команда Дональда Трампа.

Кто участвовал в разговоре:

президент Украины Владимир Зеленский,

президент Франции Эмманюэль Макрон,

канцлер Германии Фридрих Мерц,

президент Финляндии Александер Стубб,

премьер Польши Дональд Туск,

премьер Дании Мэтте Фредериксен,

премьер Норвегии Йонас Гар Стере,

премьер Италии Джорджа Мэлони,

генсек НАТО Марк Рютте,

президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен,

президент Европейского совета Антониу Кошта.

Заметим, что полученный СМИ транскрипт официально не распространялся, его предоставили источники, то есть фактически слили. В ходе этого разговора именно Макрон высказал предположение о "риске, что США могут пойти на уступки в отношении украинских территорий без четких гарантий безопасности", тем самым предав Украину. Он также упоминал о "большой угрозе" для Зеленского без уточнения деталей.

В то же время, Мерц также предостерег президента Украины быть "очень осторожным в ближайшие дни", добавив: "Они играют в свою игру — и с вами, и с нами". Вполне возможно, что речь идет о попытке покушения или что-то вроде этого.

При этом в Офисе президента Украины эту информацию отказались комментировать, так же и в Елисейском дворце. Правда, там добавили, что Макрон ничего не говорил о "риске измены" со стороны США и подобные формулировки не звучали.

