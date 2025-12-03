Сикорский раскрыл главный результат переговоров по миру в Украине: детали "Телеграфа"
В Польше оценили работу украинской переговорной делегации
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский оценил, насколько переговоры в Женеве, Майами и Москве приблизили Украину к миру. В комментарии "Телеграфу" он отметил, что есть главная вещь, которой уже добились украинские переговорщики.
В частности: избежать дедлайна по заключению того или иного мирного соглашения с Россией.
Что следует знать
"Вашим переговорщикам удалось избежать дедлайна. И они получают мощную поддержку от Европы в противопоставлении Соединенным Штатам. Так что это — вопросы мастерства и твердости переговорщиков", — сказал министр.
Он добавил, что европейские партнеры будут "настаивать", чтобы их информировали о ходе переговорного процесса.
"Также мы будем принимать собственные оценки справедливости достигнутых договоренностей", — добавил Сикорский.
