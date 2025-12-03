Сикорский раскрыл главный результат переговоров по миру в Украине: детали "Телеграфа"

В Польше оценили работу украинской переговорной делегации

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский оценил, насколько переговоры в Женеве, Майами и Москве приблизили Украину к миру. В комментарии "Телеграфу" он отметил, что есть главная вещь, которой уже добились украинские переговорщики.

В частности: избежать дедлайна по заключению того или иного мирного соглашения с Россией.

Что следует знать

По словам Сикорского, Украине уже удалось добиться определенного успеха во время встреч

Глава МИД одобрительно высказался по поводу переговорщиков

Европа заинтересована в том, чтобы быть проинформированы о ходе переговорного процесса

"Вашим переговорщикам удалось избежать дедлайна. И они получают мощную поддержку от Европы в противопоставлении Соединенным Штатам. Так что это — вопросы мастерства и твердости переговорщиков", — сказал министр.

Он добавил, что европейские партнеры будут "настаивать", чтобы их информировали о ходе переговорного процесса.

"Также мы будем принимать собственные оценки справедливости достигнутых договоренностей", — добавил Сикорский.

Напомним, ранее в НАТО описали сценарий, что РФ будет делать в случае заключения мирного соглашения о войне в Украине. В Альянсе убеждены, что длительный мир возможен, только если Россия будет понимать, что не может вести войну дальше.