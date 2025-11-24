Лукашенко стал посмешищем, похвалив "детище" Путина

Лукашенко встретился с российской делегацией в Минске

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с губернатором Ярославской области (РФ) Михаилом Евраевым и похвалил Континентальную хоккейную лигу (КХЛ). К слову, президент России Владимир Путин публично заявлял, что именно он придумал КХЛ.

Соответствующий комментарий Лукашенко приводит belta.by. По его словам, КХЛ практически ничем не уступает НХЛ. К слову, "Динамо" Минск идет среди лидеров в Западной конференции КХЛ.

Завидуем вам. Вы выиграли в прошлом году чемпионат КХЛ. Считаю, что это очень сильный чемпионат, если в мировом масштабе брать. Ничем НХЛ он практически не уступает, а в этом году еще сильнее стал. Александр Лукашенко

В сети лишь посмеялись над словами Лукашенко. Один из пользователей отметил, что диктатор и Путин просто "живут в другом мире", который сильно отличается от реальности.

Путин заявил, что именно он придумал КХЛ

Напомним, сборные России и Беларуси не участвовали на Чемпионате мира по хоккею-2025, ведь были отстранены от всех международных соревнований до окончания сезона 2024/25. Кроме того, страны-агрессоры исключены из состава участников ЧМ-2026. Добавим, что российских хоккеистов не пустят на Олимпиаду-2026. Международные санкции в хоккее против стран-агрессоров начались после полномасштабного вторжения РФ в Украину.