Вместо Уиткоффа? У Трампа новый "куратор" по Украине. Что о нем известно
Дрисколл отвечает за бюджет и кадры армии США, однако он все чаще привлечен к ключевым решениям Белого дома
"Мирный план" США, который Вашингтон агрессивно навязывает Украине, обсуждался в ходе визита в Киев чиновников США во главе с секретарем Армии США Дэном Дрисколлом. Президент США Дональд Трамп назначил его своим новым "специальным представителем" (до него этот пост занимал Стив Уиткофф).
Что нужно знать:
- США давят на Украину, требуя наспех подписать новый "мирный план"
- Трамп выбрал нового человека для усилий по урегулированию войны
- Дэн Дрисколл является давним другом вице-президента США Джей Ди Вэнса
Как сообщает The Guardian со ссылкой на американские источники, группа американских генералов, вероятно, в конце следующей недели вылетит в Москву. Цель визита – обсудить "мирный план" с Кремлем.
Дэн Дрисколл — биография
Даниэль Патрик Дрисколл родился в 1985 (или 1986) году в штате Северная Каролина. Получил степень бакалавра по бизнес-администрированию в Университете Северной Каролины в Чапел-Гилле.
После службы в армии Дрисколл воспользовался льготами для ветеранов и поступил в Йельскую школу права. Завершил обучение в 2014 году, получив диплом доктора права.
Женат на Кэсси Дрисколл, которая является пластическим хирургом. Пара познакомилась еще в школьные годы. У супругов двое детей.
Военную карьеру Дрисколл начал в 2007 году, получив звание офицера бронетанковых войск в Школе кандидатов в офицеры. Служил командиром разведывательного взвода в 10-й горнопехотной дивизии на базе Форт-Драм.
После девятимесячной командировки в Ирак в 2009 году получил Медаль Военной похвалы, нашивку рейнджера и Знак боевого пехотинца.
После увольнения с действительной службы в звании первого лейтенанта Дрисколл работал в инвестиционном банке, занимал руководящие должности в сфере прямых инвестиций и венчурного капитала. В 2020 году он баллотировался в Палату представителей от 11-го избирательного округа Северной Каролины в качестве кандидата от Республиканской партии, однако не прошел. Был старшим советником вице-президента Джей Ди Вэнса.
Что еще известно о Дэне Дрисколле
Дэниел Патрик Дрисколл 25 февраля 2025 года стал 26-м секретарем Армии США. Он ветеран войны в Ираке и бывший финансист и советник вице-президента.
Дрисколл является давним другом вице-президента США Джей Ди Венса. Они вместе учились в Йельской школе права и строили карьеры, сохраняя дружеские отношения. Дрисколла пользуется доверием руководства Белого дома.
Официально Дрисколл отвечает за бюджет и кадры армии США, однако он все чаще вовлечен в ключевые решения Белого дома. Он отвечает за развертывание Нацгвардии и часто бывает в президентской администрации. По словам источников в Белом доме, он является одним из самых эффективных членов команды Трампа.
"Мирный план" Трампа — что известно
США представили Украине новый план по завершению войны. Он содержит 28 пунктов, в том числе неприемлемые для Киева и очень выгодные Кремлю.
Однако Соединенные Штаты оказывают давление на Украину, заставляя быстро подписать соглашение. Вашингтон шантажирует Киев остановкой поставок оружия и обмена разведывательными данными.
Ожидается, что на следующей неделе президент Украины Владимир Зеленский обсудит мирный план с Дональдом Трампом. 21 ноября глава государства обсудил документ с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.
Как сообщал "Телеграф", прошлым летом Дэн Дрисколл заявил, что "солдат-астронавт" Штатов якобы находится на Луне. По официальным данным, в последний раз люди высаживались на Луну в рамках миссии "Аполлон-17" в декабре 1972 года.