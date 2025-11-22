Вместо Уиткоффа? У Трампа новый "куратор" по Украине. Что о нем известно

Дрисколл отвечает за бюджет и кадры армии США, однако он все чаще привлечен к ключевым решениям Белого дома

"Мирный план" США, который Вашингтон агрессивно навязывает Украине, обсуждался в ходе визита в Киев чиновников США во главе с секретарем Армии США Дэном Дрисколлом. Президент США Дональд Трамп назначил его своим новым "специальным представителем" (до него этот пост занимал Стив Уиткофф).

Что нужно знать:

США давят на Украину, требуя наспех подписать новый "мирный план"

Трамп выбрал нового человека для усилий по урегулированию войны

Дэн Дрисколл является давним другом вице-президента США Джей Ди Вэнса

Как сообщает The Guardian со ссылкой на американские источники, группа американских генералов, вероятно, в конце следующей недели вылетит в Москву. Цель визита – обсудить "мирный план" с Кремлем.

Дэн Дрисколл — биография

Даниэль Патрик Дрисколл родился в 1985 (или 1986) году в штате Северная Каролина. Получил степень бакалавра по бизнес-администрированию в Университете Северной Каролины в Чапел-Гилле.

Дэн Дрисколл

После службы в армии Дрисколл воспользовался льготами для ветеранов и поступил в Йельскую школу права. Завершил обучение в 2014 году, получив диплом доктора права.

Женат на Кэсси Дрисколл, которая является пластическим хирургом. Пара познакомилась еще в школьные годы. У супругов двое детей.

Дэн Дрисколл с семьей

Военную карьеру Дрисколл начал в 2007 году, получив звание офицера бронетанковых войск в Школе кандидатов в офицеры. Служил командиром разведывательного взвода в 10-й горнопехотной дивизии на базе Форт-Драм.

После девятимесячной командировки в Ирак в 2009 году получил Медаль Военной похвалы, нашивку рейнджера и Знак боевого пехотинца.

После увольнения с действительной службы в звании первого лейтенанта Дрисколл работал в инвестиционном банке, занимал руководящие должности в сфере прямых инвестиций и венчурного капитала. В 2020 году он баллотировался в Палату представителей от 11-го избирательного округа Северной Каролины в качестве кандидата от Республиканской партии, однако не прошел. Был старшим советником вице-президента Джей Ди Вэнса.

Что еще известно о Дэне Дрисколле

Дэниел Патрик Дрисколл 25 февраля 2025 года стал 26-м секретарем Армии США. Он ветеран войны в Ираке и бывший финансист и советник вице-президента.

Дрисколл с военными

Дрисколл является давним другом вице-президента США Джей Ди Венса. Они вместе учились в Йельской школе права и строили карьеры, сохраняя дружеские отношения. Дрисколла пользуется доверием руководства Белого дома.

Официально Дрисколл отвечает за бюджет и кадры армии США, однако он все чаще вовлечен в ключевые решения Белого дома. Он отвечает за развертывание Нацгвардии и часто бывает в президентской администрации. По словам источников в Белом доме, он является одним из самых эффективных членов команды Трампа.

"Мирный план" Трампа — что известно

США представили Украине новый план по завершению войны. Он содержит 28 пунктов, в том числе неприемлемые для Киева и очень выгодные Кремлю.

Однако Соединенные Штаты оказывают давление на Украину, заставляя быстро подписать соглашение. Вашингтон шантажирует Киев остановкой поставок оружия и обмена разведывательными данными.

Ожидается, что на следующей неделе президент Украины Владимир Зеленский обсудит мирный план с Дональдом Трампом. 21 ноября глава государства обсудил документ с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

Как сообщал "Телеграф", прошлым летом Дэн Дрисколл заявил, что "солдат-астронавт" Штатов якобы находится на Луне. По официальным данным, в последний раз люди высаживались на Луну в рамках миссии "Аполлон-17" в декабре 1972 года.