Позиция Парижа отражает стремление к решению без давления на Киев

Франция выступает за мирное урегулирование войны в Украине, но не за счет капитуляции Киева. Париж стремится к справедливому миру, который должен начинаться с прекращения огня на линии столкновения, что даст возможность переговоры по территориям и гарантиям безопасности.

Что нужно знать:

Общественное мнение в Украине отвергает уступки Москве

Украина уже девять раз демонстрировала готовность вступить в переговоры

Основное препятствие для прямых контактов Запада с Москвой Париж называет позицию Владимира Путина

Об этом сообщает "Телеграф", ссылаясь на заявление министра иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро о мирном плане на полях Совета министра иностранных дел ЕС в Брюсселе.

Мы хотим мира, украинцы хотят мира. Справедливого мира, уважающего суверенитет каждого. Крепкий мир, который не будет поставлен под угрозу новыми агрессиями. Но мир не может означать капитуляцию. Мы не хотим капитуляции Украины. И вы можете представить, что украинцы, героически сопротивляющиеся уже более трех лет агрессии со стороны России, всегда откажутся от какой-либо формы капитуляции. говорит министр.

Ссылаясь на результаты различных опросов в Украине, Жан-Ноэль Барро подметил, что украинский народ полностью исключает любую капитуляцию.

Мир должен начинаться с прекращения огня на линии столкновения, что позволит начать переговоры по территориям и гарантиям безопасности. Это то, что мы всегда говорили и это то, что всегда говорила Украина. Украина уже девять раз демонстрировала готовность вступить в переговоры. И мы видим, что сегодня именно Россия Владимира Путина препятствует добавил глава МИД.

На вопрос "Телеграфа", должна ли Европа напрямую вести переговоры и контакты с РФ по окончании войны, Жан-Ноэль Барро ответил, что единственным препятствием для этого остается Путин.

Всегда хорошо, когда проходят дискуссии, при условии, что они правильно структурированы. Как я уже сказал, дискуссии должны начинаться с прекращения огня на линии столкновения, которое позволит начать переговоры по вопросам территорий и гарантиям безопасности. Мы это говорили, США это говорили, президент Трамп это говорил и украинцы к этому готовы. Единственным препятствием для таких упорядоченных дискуссий до сих пор является Владимир Путин сказал он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 17 ноября Владимир Зеленский приезжал во Францию для встречи с Макроном. Они подписали важное соглашение.