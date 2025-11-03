Зеленский может встретиться с главой Кремля в неожиданном месте: грозит ли Путину арест

После выдачи ордера МУС глава Кремля редко выезжает за пределы России

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский могли бы встретиться на ноябрьском саммите G20 в Йоханнесбурге. Мероприятие будет проходить в Южноафриканской республике 21-22 ноября.

Об этом сообщает финское издание MTV-Uutiset. Стубб сказал об этом во вступительной речи на открытии курса национальной обороны в понедельник, 3 ноября.

"Если в течение следующих двух-трех недель события пойдут по ожидаемому сценарию, то, возможно, местом встречи президентов Путина и Зеленского станет саммит G20 в Йоханнесбурге", — сказал Стубб.

Напомним, ранее украинский лидер исключил возможность встречи с Путиным в России, пока продолжается агрессия Москвы, но неоднократно заявлял о готовности встретиться с ним на нейтральной территории.

Могут ли арестовать Путина в ЮАР

Международный уголовный суд обвиняет Владимира Путина в незаконной депортации украинских детей с оккупированных территорий — именно это квалифицировано как военное преступление и привело к тому, что 17 марта 2023 МУС опубликовал ордер на его арест одновременно с ордером на арест уполномоченной по правам ребенка РФ Марии Львовой-Беловой.

ЮАР является участницей Римского статута МУС и ратифицировала его 27 ноября 2000 года. В 2023 году Южная Африка попросила президента России не приезжать на саммит БРИКС, а вместо этого принять участие в нем через Zoom.

"У нас нет варианта не арестовывать Путина. Если он сюда приедет, нам придется его арестовать", — сказал представитель правительства ЮАР.

Вместе с тем официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что глава РФ лично не примет участие в саммите G20 в Южной Африке 22-23 ноября.

"Путин не примет участие лично… но Россия, как мы сказали, будет представлена на должном уровне. Мы своевременно сообщим, кто поедет туда", – заявил он.

Ранее мы писали, что Путин заявил о намерении посетить Покровск, за который идут тяжелые бои. Однако этот шаг может стать его главной ошибкой, поскольку именно там главу Кремля теоретически могут ликвидировать.