Язык может "похоронить" экономическое развитие страны: эксперт объяснила почему
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
В работе экономиста Джона Милля есть четкий ответ о связи языка и экономики
Язык и экономика государства достаточно сильно связаны, хотя, на первый взгляд, это кажется странным. Однако есть немало примеров развитых государств, подтверждающих это, в том числе Польша, Эстония и т.д.
Об этом "Телеграфу" рассказала языковед, детская писательница Лариса Ницой в материале "Залужного назовут бандитом? Ницой о пленках НАБУ, русском языке в школах и тревожных тенденциях".
Что нужно знать:
- Есть исследования, показывающие, что язык и экономика сильно связаны
- После распада СССР некоторые страны усиливали свое этническое наследие, но не Украина
- На примере Польши или Литвы можно увидеть, какое влияние это имело на самом деле
По словам языковеда, британский ученый, экономист Джон Милль в 1861 году написал работу о самоуправлении. В нем он обосновывает, какие страны станут экономически развитыми, а какие будут отсталыми. Милль утверждает: если граждане страны читают разные книги и говорят на разных языках, то в таком обществе общее общественное мнение невозможно. Более того, если граждане говорят на двух языках, то экономические реформы в такой стране невозможны.
"Почему? Потому что эти граждане на выборах изберут политиков в соответствии со своим мировоззрением. И эти политики не смогут договориться о реформах, ведь у них будет разное видение", — говорит Ницой.
Она добавляет, что эту теорию подтверждают примеры Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Чехии. Они тоже были в составе СССР и отсоединились. Эти страны взяли курс на язык, а Украине – нет.
"Наши политики сказали, что будем отстраивать экономику, дороги у нас плохие, а язык и культура приложатся. Другие же страны бывшего "совка" взяли курс и на экономику, и на свой язык", — добавляет Ницой.
Сейчас же результат виден невооруженным глазом. Ведь у этих стран экономические реформы пошли вперед, хотя у Украины были одни из лучших стартовых позиций. Но наше государство, как лодка с одним веслом, экономичным, стало вертеться на месте. А эти европейские страны, с двумя "веслами": экономическим и языковым, погнали вперед.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что страны ЕС приняли рекордное количество беженцев за два года.