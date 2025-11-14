Язык может "похоронить" экономическое развитие страны: эксперт объяснила почему

В работе экономиста Джона Милля есть четкий ответ о связи языка и экономики

Язык и экономика государства достаточно сильно связаны, хотя, на первый взгляд, это кажется странным. Однако есть немало примеров развитых государств, подтверждающих это, в том числе Польша, Эстония и т.д.

Об этом "Телеграфу" рассказала языковед, детская писательница Лариса Ницой в материале "Залужного назовут бандитом? Ницой о пленках НАБУ, русском языке в школах и тревожных тенденциях".

Что нужно знать:

Есть исследования, показывающие, что язык и экономика сильно связаны

После распада СССР некоторые страны усиливали свое этническое наследие, но не Украина

На примере Польши или Литвы можно увидеть, какое влияние это имело на самом деле

По словам языковеда, британский ученый, экономист Джон Милль в 1861 году написал работу о самоуправлении. В нем он обосновывает, какие страны станут экономически развитыми, а какие будут отсталыми. Милль утверждает: если граждане страны читают разные книги и говорят на разных языках, то в таком обществе общее общественное мнение невозможно. Более того, если граждане говорят на двух языках, то экономические реформы в такой стране невозможны.

"Почему? Потому что эти граждане на выборах изберут политиков в соответствии со своим мировоззрением. И эти политики не смогут договориться о реформах, ведь у них будет разное видение", — говорит Ницой.

Она добавляет, что эту теорию подтверждают примеры Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Чехии. Они тоже были в составе СССР и отсоединились. Эти страны взяли курс на язык, а Украине – нет.

"Наши политики сказали, что будем отстраивать экономику, дороги у нас плохие, а язык и культура приложатся. Другие же страны бывшего "совка" взяли курс и на экономику, и на свой язык", — добавляет Ницой.

Сейчас же результат виден невооруженным глазом. Ведь у этих стран экономические реформы пошли вперед, хотя у Украины были одни из лучших стартовых позиций. Но наше государство, как лодка с одним веслом, экономичным, стало вертеться на месте. А эти европейские страны, с двумя "веслами": экономическим и языковым, погнали вперед.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что страны ЕС приняли рекордное количество беженцев за два года.