Планируется три этапа: какие города хочет захватить Путин в 2026 году — СМИ

Россия, в конечном итоге, намеревается сделать Украину своим сателлитом, как Беларусь

Стратегическая цель России по захвату Украины подразумевает три различных этапа. И только один из них предполагает реальные боевые действия.

Однако именно эта зима может стать для Киева самой тяжелой за все время войны. Об этом пишет издание Foreign Affairs.

Что нужно знать

РФ хочет удержать оккупированные территории и захватить Харьков, Николаев и Одессу

Москва планирует усилить экономическое и политическое давление на Киев

Украину хотят сделать вассалом России, как Беларусь

Москва, как отмечается, на первом этапе, стремится оккупировать достаточно территории страны, чтобы оставшаяся была экономически жизнеспособной только при молчаливом согласии России. Российские аналитики считают, что этого можно достичь, если бы РФ полностью удерживала Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области, а также Харьков, Николаев и Одессу. Аннексия последних двух регионов фактически отрежет Украину от Черного моря.

В этих условиях Кремль будет добиваться прекращения огня, полагая, что он сможет продолжить второй этап, при котором будет использовать экономические рычаги и политическую войну, подкрепленные угрозой повторного вторжения, для осуществления контроля над Киевом.

На третьем этапе Россия поглощает Украину в свою орбиту аналогично Беларуси.

При этом в настоящее время Россия еще далеко до достижения первого из этих этапов, отмечают в издании. Однако российские военные надеются, что, если они смогут истощить Вооруженные силы Украины, их территориальные завоевания на поле боя ускорятся.

Поскольку Украина входит в свою четвертую и возможно в самую суровую военную зиму, ее способность противостоять дальнейшему вторжению РФ будет зависеть от трех факторов: материальных средств, людей и политической воли, отмечают в Foreign Affairs.

Зима-2026

В то же время именно эта зима может стать решающей. Поврежденная регулярными атаками энергосистема Украины уже не способна обеспечить энергией всю страну и даже столица Киев часами сидит без света. Дополнительно страна должна подготовиться к тому, что в холодные месяцы тепло будет подаваться с перебоями. Сочетание этих факторов, как отмечают в Foreign Affairs, может взять курс на принуждение Украины к подчинению.

В то же время, если Украина сможет объединиться с западными державами для оказания реального давления на экономику и энергетическую инфраструктуру России, прекращение огня может быть достижимо к концу следующего года.

Напомним, бывший министр энергетики Юрий Бойко в интервью "Телеграфу" высказал мнение, что грядущая зима будет самой сложной за все время войны.