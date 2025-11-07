Готовьте чемоданы. С какого числа украинцы смогут бесплатно ездить поездом

Бесплатные поездки на поездах являются частью программы "Зимняя поддержка" 2025

Программа бесплатных путешествий на поездах "Укрзализныци" УЗ-3000 стартует уже с 1 декабря. Воспользоваться ею можно будет четыре месяца.

Что нужно знать:

В правительстве работают над деталями программы УЗ-3000

Ожидается, что возможность бесплатно ездить на поездах появится уже с 1 декабря

Использовать свои километры украинцы смогут в течение 4 месяцев — в этот период в УЗ "застой"

Об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко во время вопросов к правительству. Она подчеркнула, что программа "УЗ-3000" не компенсируется за счет средств, выделенных на поддержку "Укрзализныци" из государственного бюджета.

По словам Свириденко, УЗ-3000 должна заработать с 1 декабря. Украинцы смогут путешествовать в пределах лимита 3000 километров в течение 4 месяцев. В этот период спрос на путешествия "Укрзализныцей" низкий, а расходы перевозчика высокие. Сейчас разрабатываются детали программы.

У нас в такие периоды есть возможность обеспечить дополнительно билетами граждан… Сейчас как раз профильное министерство формирует и детализирует, прорабатывает эту программу. Она должна запуститься с 1 декабря. И будет она реализовываться в течение 4 месяцев, когда у нас есть низкий спрос на "Укрзализныцю", – объяснила Свириденко

Украинцы смогут бесплатно ездить на поездах — что известно

Программу УЗ-3000 на прошлой неделе анонсировал президент Украины Владимир Зеленский в рамках "Зимней поддержки". Многие украинцы восприняли это критически, ведь деньги во время войны было бы актуальнее пустить на другое.

Позже в правительстве объяснили, что эта программа – бонус для украинцев, ведь государство вынуждено выделить на спасение УЗ 13 млрд грн в этом году и еще 15 – в следующем. Для объяснений в Верховной Раде выступил член Наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко.

Однако, как рассказывал "Телеграф", в сети больше обратили внимание не на его объяснения, а на бросавшийся в глаза красный костюм "УЗ".