Лещенко пришел в Раду пояснить за "3000 км" в странном костюме (фото)

В сети наряд сравнивают с "клубным"

В Верховной Раде Украины перед депутатами выступил член Наблюдательного совета "Укрзализныци" с отчетом об инициативе насчет бесплатных 3000 км, которые обещают предоставить украинцам для поездки в пределах страны. Однако в сети больше обратили внимание не на его объяснения, а на красный костюм "УЗ", который бросался в глаза.

Что нужно знать:

В Украине заработает новая программа под названием УЗ-3000, в рамках которой каждый сможет проехать бесплатно 3000 километров

Лещенко был вызван в ВР 5 ноября для доклада о программе "УЗ-3000" и потребностях компании в дополнительном финансировании

Сергей Лещенко пришел в ВР не в костюме, а в спортивной кофте, из-за чего в сети его тотчас раскритиковали

Соответствующая фотография Лещенко в необычном наряде была опубликована в Telegram-канале народного депутата Алексея Гончаренко.

Лещенко пришел в ВХ в спортивной кофте. Фото: Гончаренко

Реакция на костюм Лещенко

Некоторых украинцев больше зацепило не выступление Лещенко, а его лук, в котором он пожаловал на выступление в Верховную Раду.

В комментариях тут же акцентировали внимание на том, что такой внешний вид не соответствует месту, поскольку вокруг все нардепы собрались в костюмах.

Костюм Лещенко привлек к себе внимание. Фото: Ярослав Железняк









Бесплатные 3000 км — о чем речь

1 ноября президент Украины Владимир Зеленский анонсировал программу, по которой украинцы смогут бесплатно воспользоваться поездками по Укрзализныце в пределах трех тысяч километров.

Сам Лещенко пояснял на своей странице в Facebook следующее:

Использовать премиальные километры – это право, а не обязанность. Кто не захочет ехать, потому что ему не подойдут даты – тот не поедет. В музеях тоже есть бесплатные дни, но многие избегают именно этих дат отметил Лещенко.



Программа "УЗ-3000" будет действовать в месяцы низкого спроса, когда в поездах остается много пустых мест. В праздники или каникулы, когда спрос на поездки высокий, программа не будет действовать. Это якобы позволит избежать дополнительных расходов.

Днем ранее нардеп фракции "Голос" Ярослав Железняк сообщал, что по его инициативе Лещенко будет вызван для доклада перед Верховной Радой Украины. Речь пойдет о программе "УЗ-3000" и потребностях компании в дополнительном финансировании.

Так, Лещенко официально вызвали на 5 ноября на 10:00 утра в сессионный зал для предоставления детальной информации по программе "УЗ-3000". Необходимые 150 голосов для проведения заседания были собраны — все 150 из 150.

О чем говорил Лещенко в ВР 5 ноября

По словам Железняка, если коротко суммировать выступление Лещенко, то ситуация с УЗ достаточно плохая. Все ресурсы железной дороги вроде бы уже исчерпаны, компании нужны дополнительные средства из бюджета для компенсации убытков, но при этом запланированная "УЗ-3000" вроде бы не нуждается в дополнительных финансовых вложениях.

Что говорил Сергей Лещенко о бесплатных "3000 км"

