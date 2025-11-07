Готуйте валізи. З якого числа українці зможуть безкоштовно їздити потягом

Безплатні поїздки поїздами є частиною програми "Зимова підтримка" 2025

Програма безкоштовних подорожей потягами "Укрзалізниці" УЗ-3000 стартує вже з 1 грудня. Скористатися нею можна буде протягом чотирьох місяців.

Що треба знати:

В Уряді працюють над деталями програми УЗ-3000

Очікується, що можливість безкоштовно їздити на поїздах з'явиться вже з 1 грудня

Використати свої кілометри українці зможуть протягом 4 місяців — у цей період в УЗ "застой"

Про це заявила прем'єр-міністр Юлія Свириденко на годині запитань до уряду. Вона наголосила, що програма "УЗ-3000" не компенсується за рахунок коштів, виділених на підтримку "Укрзалізниці" з державного бюджету.

За словами Свириденко, УЗ-3000 має запрацювати з 1 грудня. Українці зможуть подорожувати в межах ліміту 3000 кілометрів впродовж 4 місяців. В цей період попит на подорожі "Укрзалізницею" низький, а видатки перевізника високі. Зараз розробляються деталі програми.

У нас в такі періоди є можливість забезпечити додатково квитками громадян … Наразі якраз профільне міністерство формує і деталізує, опрацьовує цю програму. Вона має запуститися з 1 грудня. І буде вона реалізовуватися впродовж 4 місяців, коли у нас є низький попит на "Укрзалізницю, – пояснила Свириденко

Українці зможуть безкоштовно їздити потягами — що відомо

Програму УЗ-3000 минулого тижня анонсував президент України Володимир Зеленський у рамках "Зимової підтримки". Багато українців сприйняли це критично, адже гроші під час війни актуальніше було б пустити на інше.

Пізніше в уряді пояснили, що ця програма – бонус для українців, адже держава змушена виділити на порятунок УЗ 13 млрд грн цього року і ще 15 – наступного. Для пояснень у Верховній Раді виступив член Наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко.

Однак, як розповідав "Телеграф", у мережі більше звернули увагу не на його пояснення, а на червоний костюм "УЗ", що впадав у вічі.