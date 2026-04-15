Скидки до 55% на кофе и чай: в "АТБ" уже стартовала новая недельная акция, в рамках которой можно сэкономить до 300 грн

В сети "АТБ" запустили новое акционное предложение, которое продлится до 21 апреля. Самые большие скидки на этой неделе касаются кофе и чая.

Отдельные позиции подешевели более чем на половину.

Самое заметное снижение цен коснулось кофе Carte Noire. В частности, растворимый кофе 140 г, который раньше стоил 501,50 гривен, сейчас продается за 224,90 гривны — это минус 55% или 276,6 гривны. Молотая Carte Noire Espresso 250 г также подешевела на 55% и теперь стоит 172,90 гривны вместо 384,50 гривны — экономия 211,6 гривны.

Не осталась без скидок и кофе "Черная Карта Gold". В разных фасовках ее цена снизилась на 43%, а банка 250 г сейчас стоит 301,90 гривен вместо 532,90 гривны. Украинцы заплатят на 231 гривну меньше.

Скидки на кофе и чай до 21 апреля 2026 года в "АТБ". Фото: скриншот из магазина

Среди чайных продуктов также действуют выгодные предложения. Зеленый чай "Своя Линия Soursop" подешевел почти наполовину – с 57,90 гривны до 30,60 гривен (минус 47%). Популярные бренды Lovare и Ahmad Tea доступны со скидками около 35%. В частности, классический черный чай Ahmad Tea 100 г теперь стоит 60,90 гривен вместо 93,90 гривны.

