До -55% на каву і чай: в "АТБ" вже діє нова тижнева акція, де можна зекономити до 300 грн

В магазин варто заглянути, аби поповнити свої запаси за приємними цінами

У мережі "АТБ" запустили нову акційну пропозицію, яка триватиме до 21 квітня. Найбільші знижки цього тижня стосуються кави та чаю.

Окремі позиції подешевшали більш ніж на половину. Про приємні знижки написав "Телеграф".

Детальніше в матеріалі: "Ціни на деякі товари в "АТБ" впали більш як удвічі: список акцій зі знижками до 55% на цей тиждень".

Найпомітніше зниження цін торкнулося кави Carte Noire. Зокрема, розчинна кава 140 г, яка раніше коштувала 501,50 гривень, зараз продається за 224,90 гривень — це мінус 55% або 276,6 гривні. Мелена Carte Noire Espresso 250 г також подешевшала на 55% і тепер коштує 172,90 гривень замість 384,50 гривень — економія 211,6 гривні.

Не залишилася без знижок і кава "Чорна Карта Gold". У різних фасуваннях її ціна знизилась на 43%, а банка 250 г наразі коштує 301,90 гривень замість 532,90 гривень. Українці заплатять на 231 гривню менше.

Знижки на каву та чай до 21 квітня 2026 в "АТБ". Фото: скріншот з магазину

Серед чайної продукції також діють вигідні пропозиції. Зелений чай "Своя Лінія Soursop" подешевшав майже наполовину — з 57,90 гривень до 30,60 гривень (мінус 47%). Популярні бренди Lovare та Ahmad Tea доступні зі знижками близько 35%. Зокрема, класичний чорний чай Ahmad Tea 100 г тепер коштує 60,90 гривень замість 93,90 гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, де зекономити 85 гривень на курячому філе.