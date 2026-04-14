Мягкие и твёрдые сыры подешевели почти на треть: в "АТБ" начались приятные скидки

Марина Бондаренко
На молочке можно хорошо сэкономить. Фото Альона Заярна, "Телеграф"

"Желтые" ценники продержатся до 21 апреля включительно

В сети "АТБ" с 15 по 21 апреля стартует акция на молочные продукты, в рамках которой часть популярных сыров собственных торговых марок значительно подешевеет — скидки достигают 30%.

Покупателям обещают выгодные предложения на товары ежедневного спроса. "Телеграф" узнал это из рекламной газеты "АТБ" на сайте "GoToShop".

В частности, акция охватывает твердые сыры от ТМ "СВОЯ ЛИНИЯ" "Гауда" 45% жирности, "Сливочный" 50% жирности и со вкусом топленого молока 45% жирности — их можно приобрести со скидкой около -30%. Каждая упаковка в 160 грамм будет стоить 59,90 гривны вместо 85,90 гривны — экономия 26 гривен.

Также в предложении представлены мягкие сливочные сыры, в том числе классический и варианты с добавлением трав от "De Luxe Foods & Goods Selected", где скидки составляют до -30%. Каждую из этих упаковок можно купить за 62,90 гривны вместо 89,90 гривны. Украинцы смогут сэкономить 27 гривен.

Скидки на твердые и мягкие сыры в "АТБ" с 15 по 21 апреля 2026
Насколько упали цены на некоторые молочные продукты в "АТБ". Фото: рекламная газета магазина

Ранее "Телеграф" сообщал, что в "Сильпо" зафиксировано существенное снижение цен — отдельные товары подешевели до -60% сразу в восьми отделах магазина, часть продукции сейчас можно приобрести почти за бесценок.

