Самое дешевое не в "АТБ": где сэкономить 85 грн на курином филе

Цены на куриное филе местами шокируют

Цены на куриное филе в разных супермаркетах существенно отличаются, и разница между самым дешевым и дорогим предложением составляет более 80 гривен за килограмм.

В одних сетях действуют скидки, в других цена остается стабильно высокой, поэтому выбор магазина напрямую влияет на сумму в чеке. "Телеграф" рассмотрел, где сейчас выгоднее всего купить куриное филе.

Сравнение цен в шести супермаркетах

Самую низкую стоимость предлагает "Фора" — 183,0 гривны за кг со скидкой -25% (базовая цена 243,0 гривны). Это самое выгодное предложение среди всех проанализированных магазинов.

Далее следует "АТБ" — 220,89 гривны за кг со скидкой -11% (без акции 250,35 гривны). В сети "Novus" продукт стоит 229 гривен за 1 кг без акции.

В "Сильпо" стоимость достигает 239,7 гривны за кг, тогда как у "Fozzy" — 241,99 гривны. Самое дорогое куриное филе зафиксировано в "Metro" — 268,98 гривны за кг.

Таким образом, разница между самым дешевым и дорогим вариантом превышает 85 гривен за килограмм.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что у "Сильпо" любимый кофе стал гораздо доступнее — можно купить на 600 гривен дешевле.