Трамп странно оправдался за изображение в образе Иисуса Христа (видео)

Американский лидер о новой скандальной выходке с нейросетями

В понедельник, 13 апреля, президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что изображение, созданное искусственным интеллектом, где он предстал в виде Иисуса Христа, на самом деле представляло его в образе врача, исцеляющего людей.

Об этом пишет издание The Hill. Скандальное изображение было удалено после волны критики.

"Я действительно опубликовал это, и я думал, что я как врач, и что это как-то связано с Красным Крестом, как сотрудник Красного Креста, который мы поддерживаем", — сказал Трамп.

Он заявил, что только фейковые новости могли такое придумать.

"Я только услышал об этом и подумал: как они могли такое выдумать? Ведь я, врач, должен помогать людям выздоравливать, и я действительно помогаю людям выздоравливать", – добавил глава Белого дома.

Из-за чего возник скандал?

Напомним, в воскресенье, 12 апреля, президент США опубликовал сгенерированное ИИ изображение после своей словесной перепалки с Папой Львом XIV.

На снимке Трамп изображен с рукой на голове больного человека. На фотографии его окружают последователи, американский флаг, орлы и Статуя Свободы.

От рук американского лидера исходит свет, а женщина позади больного, которого он исцеляет, сложила руки в молитвенном жесте. Стоит отметить, что в правом нижнем углу картинки все-таки присутствует врач в соответствующей одежде и со стетоскопом на шее. Однако Трамп на картинке был в одеянии, больше напоминавшем хитон Иисуса Христа с накидкой.

Изображение Трампа в виде Иисуса Христа. Источник: RealDonaldTrump/Truth Social

Стоит отметить, что пост содержал не только изображение, но и резкую критику Папы Римского Льва XIV:

"Папа Лев слаб в вопросах преступности и ужасен во внешней политике. Мне его брат Луи нравится гораздо больше, чем он сам, потому что Луи полностью за MAGA. Он все понимает, а Лев – нет!

Я не хочу Папу, который считает нормальным, чтобы у Ирана было ядерное оружие. Я не хочу Папу, который считает ужасным то, что Америка атаковала Венесуэлу.

И я не хочу Папу, который критикует президента США за то, что я делаю именно то, ради чего меня избрали!

Лев должен быть благодарен, потому что, как все знают, его избрание стало неожиданностью. Его поставили только потому, что он американец и в церкви считали, что это самый лучший способ взаимодействовать с президентом Трампом. Если бы я не был в Белом доме, Лев не был бы в Ватикане".

Пост Дональда Трампа с критикой Папы Римского Льва XIV

Трамп удалил изображение после волны критики

Изображение было удалено из аккаунта Трампа в Truth Social в понедельник после резкой критики со стороны ряда сторонников президента в интернете.

Подписчики под этой публикацией назвали его больным, антихристом, "фальшивым богом, убивающим людей" и отвратительным.

Бывшая член палаты представителей Марджори Тейлор Грин, ушедшая в отставку из-за несогласия с внешней политикой Трампа написала на X, что она "молится против" этой публикации.

"В православную Пасху президент Трамп напал на Папу Римского, потому что тот справедливо выступает против войны Трампа в Иране, а затем опубликовал свою фотографию, как будто он заменяет Иисуса.

Это произошло после его злобной тирады на Пасху на прошлой неделе, а затем и угроз уничтожить целую цивилизацию. Я категорически осуждаю это и молюсь против этого!", — написала она.

Прежние проделки Трампа

Американский президент известен своей любовью к нейросетям и нестандартным чувством юмора. The Washington Post напоминает, что в прошлом году президент США опубликовал изображение себя в виде Папы Римского, которое тоже, предположительно, было создано ИИ.

В 2025 году Трамп опубликовал в Truth Social пост со скандальным видео, в конце которого его предшественник на посту президента США Барак Обама и бывшая первая леди Мишель Обама изображены в виде обезьян. Эту публикацию удалили примерно через 12 часов, но до того пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт отвергала критику и призвала СМИ "остановить фальшивое возмущение".

Напомним, Трамп уснул на первом заседании возглавляемого им Совета мира, которое состоялось в Институте мира США в Вашингтоне. Это уже не первый случай, когда глава Белого дома задремал перед камерой.